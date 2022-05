Sundsvall - Mjällby, 23/5: Speltips & stream

Startelvor & statistik

Speltips & odds

Nykomlingen GIF Sundsvall har fått en jobbig start på säsongen. Det har blivit 7 förluster efter 8 inledande omgångar. Det är inte mycket som har stämt.

Ljusglimten var hemmamötet mot Kalmar FF. Matchen såg länge ut att sluta mållöst. På övertid nätade Pontus Engblom vinnarmålet, som gav 3 viktiga poäng.

Innan dess och sedan dess har det varit svårigheter för klubben från norr att hitta nätmaskorna. Att näta 7 gånger må tyckas vara okej. Fast vad gör det när de läcker in mål. Att släppa in 22 mål under tiden är helt bedrövligt. Det håller inte i Allsvenskan och därför ligger laget sist i tabellen.

Bakom sig har Sundsvall en tung 1-5 förlust mot IFK Norrköping. Saku Ylätupa gjorde ett tröstmål, sitt 4:e för säsongen. Managern Henrik Åhnstrand har en blytung uppgift att göra försvaret stabilt. Det är inte trovärdigt att han hinner göra det till nästa möte.

Kollegan Andreas Brännström är ett bra exempel att göra. Hans Mjällby har nämligen släppt in minst mål av alla i Allsvenskan.

Att bara släppa in 6 mål efter 8 omgångar har tagit laget till en 6:e plats, där de är 3 poäng upp till 2:an och 3:an Hammarby respektive BK Häcken, i tabellen.

Man har slitit något med anfallsspelet, men ändå nätat 9 gånger under tiden. I truppen finns många spelare som har hamnat i målprotokollet. I den senaste omgången log man under mot Värnamo fram tills slutsignalen då Herman Johansson kvitterade på övertid, i matchminut 95.

Den energi kan man ta med sig vidare till detta möte och hitta tillbaka till vinnarspåret. För innan dess blev det en förlust mot de regerande mästarna Malmö FF, på Eleda Stadion.

Spelbolag har inte riktigt rätt odds ute då Sundsvall sliter hårt med försvaret. Odds på en rak Mjällby seger är så hög att det finns värde i att inkludera en försäkring, om mötet skulle sluta oavgjort.

Därför faller spelet på att Mjällby vinner måndagsmatchen genom asiatiskt handikapp +0 mot Sundsvall.

Det innebär att pengarna återbetalas vid ett oavgjort resultat. En förlust vid en Sundsvall seger och vinst vid en Mjällby seger.

Vårt speltips: Mjällby +0 Asian Handicap

Odds: 1.66

Bettingsida: Unibet

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att Sundsvall inte vinner mötet mot Mjällby.

