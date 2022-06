Sundsvall - Malmö FF, 1/7: Speltips & stream

Vad: Sundsvall – Malmö FF, Allsvenskan Avspark: Den 2022-07-01, kl. 19:00 Vart: Norrporten Arena TV-kanal: Discovery Plus Speltips: Malmö FF -1,5 (Odds: 1.86 hos Unibet)

Startelvor & statistik

Streama Sundsvall – Malmö FF live

För att streama mötet mellan Sundsvall och Malmö FF online behövs ett konto hos Discovery Plus.

När det är skapat går det att ta del av alla Allsvenskan live streams, som Sundsvall mot Malmö FF live.

Matchen går att se via stream, via mobil, dator eller surfplatta, på följande vis:

Gå till Discovery Plus

Registrera ett konto och välj ett sportabonnemang

Streama Sundsvall – Malmö FF live

Speltips & odds

Det kommer att bli tufft för GIF Sundsvall att hålla sig kvar i högsta divisionen. Inledningsvis har de visat att de helt enkelt inte räcker till.

Det stora problemet har varit ett försvar som inte hållet måttet. Laget har släppt in 29 mål efter 11 omgångar. Klart sämst av alla. Nästsämst är Degerfors, som ligger ovanför i tabellen med en poäng fler, med 24 insläppta mål.

Innan vilan blev det en förlust mot IFK Göteborg med siffrorna 0-2. När Allsvenskan återupptogs blev det en storförlust hemma mot Djurgårdens IF med hela 2-5. Ronaldo Damus och Pontus Engblom nätade för laget. Lagets skyttekung Saku Ylätupa, med 4 fullträffar totalt, byttes ut och blev mållös i matchen.

Men att släppa in 5 baljor var så klart under all kritik.

Ett liknande resultat är inte att utesluta mot de regerande ligamästarna.

Även om Malmö FF har inlett säsongen sisådär har de vaknat till i grevens tid. Spelet sitter och målproduktionen är i gång.

Vändningen kom egentligen i finalen i den svenska cupen där Hammarby besegrades på Tele2 Arena på straffar. Därefter har man nätat två gånger om. Först mot Degerfors i 2-0 bortasegern. Därefter i en vänskapskamp mot Trelleborg. Samt senast i 2-1 segern i det tuffa derbyt mot Helsingborgs IF.

Isaac Kiese Thelin (i bild) gjorde matchens första mål efter 24 minuter. Sitt 4:e för säsongen. Därefter gjorde Niklas Moisander ett självmål. På övertid nätade Patriot Sejdiu segermålet.

Med en stark form i ryggen ska man inte ha några bekymmer alls mot ett av de formsvagaste gängen i divisionen.

Spelbolag har mästarna som givna favoriter. Chansen är också stor att de går segrandes ur duellen, förmodligen med stora siffror.

Därför faller spelet på att Malmö FF vinner matchen över Sundsvall med fler än ett mål i marginal, som 2-0 eller 3-1.

Vårt speltips: Malmö FF -1,5 Asian Handicap

Odds: 1.86

Bettingsida: Unibet

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att Malmö FF vinner över Sundsvall med 2 mål eller fler i marginal.

Hos Unibet så hittar vi flera spelvärda odds inför matchen mellan Sundsvall och Malmö FF.

Kolla in nedan vilka fler tips vi anser är värda att spela på.