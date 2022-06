Sundsvall - Djurgården, 26/6: Speltips & stream

Vad: Sundsvall – Djurgården, Allsvenskan Avspark: Den 2022-06-26, kl. 17:30 Vart: Norrporten Arena TV-kanal: Discovery Plus Speltips: Under 3 mål (Odds: 1.81 hos Unibet)

För att streama mötet mellan Sundsvall och Djurgården online behöver du ett konto hos Discovery Plus.

När det är skapat kan du ta del av alla Allsvenskan live streams, som bland annat Sundsvall – Djurgården live.

Matchen går att se via stream, via mobil, dator eller surfplatta, på följande vis:

Sändningen i matchen börjar 15 minuter innan.

Speltips & odds

Uppehållet borde ha gynnat skadedrabbade Sundsvall. Den stekande sommarvärmen kan innebära en vätskekrävande match.

För säsongsstarten har varit minst sagt bedrövlig. Å andra sidan är det flera andra lag som också har underpresterat, vilket innebär att man ligger på en 14:e plats i tabellen.

Efter en rad förluster gick man ut till fansen och lovade förbättring. Löftet hölls när man slog Mjällby på hemmagräs med 2-0. Fast direkt därefter blev det en förlust med samma siffror på resande fot mot IFK Göteborg.

I Sundsvall finns Saku Ylätupa, som är lagets bästa målskytt med 4 fullträffar. Sedan är det glest i målprotokollet. Bakåt har det blivit 24 insläppta mål på de inledande 10 omgångar, vilket är den högsta siffran i serien. Fast på hemmaplan spelar man bättre. Samt att laget fokuserar väldigt mycket på sitt försvarsspel för tillfället. Så det är ett tight och väldigt hårt jobbande lag som kommer till start.

För Djurgårdens del väntar ett derby mot Hammarby efter detta möte. Hjalmar Ekdal, Hampus Finndell och Isak Hien står alla på 2 gula kort och missar derbyt om de åker på en varning. I tillägg är Rasmus Schüller avstängd, på grund av 3 gula kort.

Managern Kim Bergstrand säger så här inför matchen:

”Vi gjorde en fantastiskt bra träning i onsdags, både offensivt och defensivt. Under torsdagspasset var det lite mer fysiskt och det såg också helt okej ut, jag tyckte att alla jobbade på bra. Så grundkänslan är positiv och vi har haft hög närvaro på planen under veckan, berättar Kim som villl se spelarna hålla huvudet kallt i den rådande värmeböljan. Det kommer att bli riktigt varmt så det är en faktor att alla inte är ute i solen för mycket och vätskar upp ordentligt för att vara förberedda på det. Konstgräs har en förmåga att brinna under fötterna också, så det blir intressant. Men det känns jäkligt roligt att spela allsvensk match igen. Vi har tränat på bra under lång tid så jag känner att vi är redo och förhoppningsvis blir det mycket folk på plats.”

Djurgården, som är 4:an i tabellen, har ännu ingen seger på bortagräs. I stället har det blivit 2 kryss och 3 förluster mot Mjällby, Göteborg, AIK, Elfsborg och Kalmar. Under den tiden har Djurgården bara nätat en gång. Å andra sidan har det inte blivit fler än 4 insläppta mål heller.

För anfallaren Joel Asoro (i bild) har det blivit 4 mål och en assist hittills. Efter honom ligger Hampus Finndell i topp i den interna skytteligan, med 3 baljor.

Spelbolag har Djurgården som givna favoriter. Chansen är stor att de går segrandes ur duellen. Ändå finns det mer värde i att vi får se få mål i matchen.

Det asiatiska linan ligger på 3 mål, som innebär att pengarna återbetalas vid exakt 3 mål.

Därför faller spelet på att mötet mellan Sundsvall och Djurgården slutar under 3 mål. Förlust vid 4 mål eller fler. Vinst vid 0, 1 eller 2 mål i matchen.

Vårt speltips: Under 3 mål Asian Handicap

Odds: 1.81

Bettingsida: Unibet

Vårt huvudtips ligger på att Sundsvall och Djurgården inte gör fler än 3 mål ihop i matchen.

