Roma - Inter, 4/12: Stream, speltips & odds

Vad: Roma – Inter Matchstart Kl. 18:00, den 4/12 Vart: Stadio Olimpico Live stream Bet365 TV-kanal: C More Fotboll Speltips: Under 2,5 mål (2,10 hos Bet365)

Odds & inför matchen

José Mourinho ställs mot sin gamla klubb Inter för första gången so m Romatränare.

Även Edin Dzeko ställs här mot sin gamla klubb, för första gången. Han spelade i Roma i flera år, men representerar nu Inter.

Roma har inte slagit Inter på åtta möten. Sex av dessa har dock slutat oavgjort.

Streama Roma – Inter live

Det är enkelt att live streama Roma – Inter, och det enda ni behöver göra för att se matchen online på nätet är att skaffa ett konto på Bet365. När det är gjort kan ni streama Serie A live, och se alla matcher.

Det går bra att ha igång er AS Roma – Inter stream direkt från valfri enhet. Se matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, HDMI-kabel eller liknande kan ni koppla över er AS Roma – Inter live stream till TV-skärmen, och titta på matchen på TV istället. Du väljer själv hur du ser din fotboll live stream!

Speltips & odds: Roma – Inter

För elva år sedan stod José Mourinho på sin absoluta topp som fotbollstränare. Han hade precis vunnit trippeln med Inter, efter att ha handplockat tongivande spelare utan att göra minusaffärer. Zlatan Ibrahimovic såldes sommaren innan, och för pengarna man fick in för honom kunde man lägga beslag på Thiago Motta, Lúcio, Wesley Sneijder och Diego Milito. Och så givetvis Samuel Eto’o som gick motsatt väg.

Mourinhos Inter slog med en man mindre ut FC Barcelona i semifinalen, klubben som ratat Mourinho tidigare. En stor revansch för portugisen, som sprang runt på planen fylld av adrenalin och lycka. Sedan säkrade han flytten till världens kanske allra största klubb, Real Madrid.

Därefter har det gått utför för Mourinho, som inte var särskilt lyckad varken i Manchester United eller i Tottenham. I Roma har det hittills gått ungefär som det gick för klubben förra säsongen, men frågar man runt bland romanistas är tron på tränaren väldigt stor. Man är övertygade om att han leder och kommer fortsätta leda klubben på rätt väg.

På lördag kväll har vi en väldigt intressant match framför oss, då Mourinho ställs mot sin tidigare klubb Inter. Det blir intressant att se hur Interfansen tar emot honom, han som var så älskad i den blåsvarta sidan av Milano tidigare.

Inter kommer hit med en väldigt god form, efter att ha vunnit tre raka matcher. På sina sju senaste har man fem segrar och två oavgjorda, där de oavgjorda matcherna kommit mot Juventus och Milan.

Roma förlorade sin senaste match, mot Bologna där Mattias Svanberg avgjorde. Här hoppas man givetvis på att studsa tillbaka.

Mourinho har en vana av att försöka sänka tempot i stormatcher, och att lägga sig på defensiven. Hellre en stängd match med få målchanser, än ett böljande spel med mycket målchanser. Dessutom saknar man sin ordinarie nia, Tammy Abraham, på grund av avstängning.

Vi tror på en målfattig match, och spelar ”under 2,5 mål”. Spelet finnes till fina 2,10 gånger insatsen på Bet365.

Vårt speltips: Under 2,5 mål

Odds: 2,10

Spelsida: Bet365

Läs gärna vår Bet365-recension, som ni kan hitta via länken.