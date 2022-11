Real Sociedad - Man United, 3/11: Speltips & stream

Vad: Real Sociedad – Man United, Europa League Avspark: Den 2022-11-03, kl. 18:45 Vart: Anoeta TV-kanal: Viaplay Speltips: Under 2,5 (Odds: 2.00 hos Bet365)

I den sista omgången av Europa League gruppspelet kan du streama mötet mellan Real Sociedad och Man United online.

Det du behöver då är att öppna ett abonnemang på Viaplay.

Sedan går det att titta på matchen bland annat via en mobil, en dator eller en surfplatta. Se nedan:

Sändningen börjar 5 minuter innan matchstart.

Som sällskap i matchen mellan Real Sociedad – Man United kommer du att ha den svenska kommentatorn Niklas Holmgren.

Speltips & odds

Även om formen i La Liga inte är helt på topp har det blivit en bra säsongsinledning för Real Sociedad.

Efter 12 omgångar har man 22 poäng, vilket räcker till en 5:e plats i tabellen. Det är bara en poäng upp till 3:an Atletico Madrid och 4:an Real Betis, som man förlorade sist mot med 0-2. Innan dess misslyckades man också med att näta i 0-1 förlusten borta mot Valladolid.

I Europa League har det gått desto bättre. Samtliga 5 omgångar har vunnits. Under tiden har 2 mål nätats i snitt, per match. Bara ett mål har släppts in totalt.

När man gästade Man United på Old Trafford krävdes det ett straffspark för att skilja lagen åt. Brais Mendez nätade matchens enda mål från straffpunkten. Han är lagets bästa målskytt med 2 fullträffar i turneringen, lika många som Robert Navarro och Alexander Sørloth.

Två mål har även talismanen Cristiano Ronaldo (i bild) nätat i turneringen. Anfallskompisen Marcus Rashford har varit snäppet bättre och stått för 3 fullträffar.

Marcus Rashford gjorde matchens enda mål då Man United besegrade West Ham i helgen, i Premier League. Även Man United är 5:an i tabellen med få poäng upp till Tottenham och Newcastle. Så Champions League platserna är inom räckhåll.

Mycket fokus ligger på just ligaspelet, då Man United redan är klara för avancemang i Europa League. Det är tveksam om laget kommer att gå för fullt för att vinna gruppen. Lätt motstånd väntar ändå i slutspelet, sett från deras perspektiv.

Skadeläget hos Real Sociedad är kritiskt. Mikel Oyarzabal, Umar Sadiq, Mohamed-Ali Cho, David Silva och Ander Martin kommer definitivt inte till start. Vidare är Takefusa Kubo, Ander Barrenetxea, Aihen Munoz och Alex Sola tveksamma till start. Managern Imanol Alguacil kan inte rotera laget hur mycket som helst.

Hos gästerna har managern Erik ten Haag också avbräck i Raphael Varane, Axel Tuanzebe och Brandon Williams sedan tidigare. Nya frågetecken finns på Antony, Victor Lindelöf och Anthony Martial.

Det är en hel del offensiva avbräck hos båda lagen, vilket gör att detta kan bli ett avslaget möte.

Därför faller spelet på att det blir som mest 2 mål mellan Real Sociedad och Man United. Men inga fler än så.

Till dubbla pengar i odds.

Vårt speltips: Under 2,5 mål i matchen

Odds: 2.00

Bettingsida: Bet365

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att det blir återigen målsnålt mellan Real Sociedad och Man United.

