Östersund - Örgryte, 24/5: Speltips & stream

Startelvor & statistik

Streama Östersund – Örgryte live

Det är lätt att streama bottenmötet mellan Östersund och Örgryte online. Allt som du behöver göra för att se matchen är att registreta ett konto gratis hos Discovery Plus.

Därefter behöver du köpa ett sportpaket. När det är gjort kan du ta del av alla Superettan live streams, som Östersund – Örgryte live.

Matchen går att se via stream, via mobil, dator eller surfplatta. Du kommer igång på följande vis:

Surfa vidare till Discovery Plus

Öppna ett konto och välj ett sportabonnemang

Streama Östersund mot Örgryte

Sändningen i matchen börjar 15 minuter innan.

Speltips & odds

Efter en okej inledning på säsongen, med en seger, två kryss och en förlust har det blivit nederlag för managern Magnus Powell och hans Östersund.

Dagsformen har sett allt sämre ut för varje omgång. I de två senaste kamperna har förlustsiffrorna skrivits till 1-3 mot Brage och 1-4 mot Brommapojkarna. Inga dåliga lag. Starkt av Östersund att näta i båda möten. Men att släppa in 7 mål under tiden visar att laget sliter rejält i försvaret.

Framåt snittar Östersund ändå nästan ett mål per match. Det finns ingen utpräglad målskytt i högform, utan flera spelare har leverarat. Senast hamnade Yannick Adjoumani i målprotokollet. Anfallsspelet är bra och mer än kapabla till att bryta ner Örgryte flera gånger om.

Även gästerna har nätat i de två senaste omgångar. Först mot Norrby, där det blev 1-1. Samt senast mot Trelleborg, i ett möte som man förlorade med 1-2.

I båda matcherna nätade Ajdin Zeljkovic (i bild), för Örgryte. Han är uppe i 4 ligamål.

Totalt har det blivit 9 fullträffar för laget, som ligger sist. Ännu har de ingen seger på kontot. En bidragande anledning är alla mål som man släpper in. Efter 8 omgångar har det blivit 19 insläppta mål. Hela 12 av dessa mål har släppts in på resande fot. Bara Jönköpings Södra har släppt in ett mål fler totalt i Superettan.

Managern Brynjar Björn Gunnarsson har en stor utmaning att få ordning på Örgrytes försvar. Inget som hinner göras till mötet mot Östersund, som själva är vassa fram i banan.

Spelbolag erbjuder jämna odds på över/under linan på 2,5 mål. En lina de tillsammans bör passera utan bekymmer.

Därför faller spelet på att vi får Östersund och Örgryte, tillsammans eller var för sig, näta minst 3 gånger i matchen.

Vårt speltips: Över 2,5 mål i matchen

Odds: 1.85

Bettingsida: Unibet

Läs gärna fler av våra speltips från Superettan.

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att Östersund och Örgryte skrapar ihop minst 3 mål i hop.

Hos Unibet så hittar vi flera spelvärda odds inför Östersund – Örgryte matchen.

Kolla in nedan vilka fler tips vi anser är värda att spela på.