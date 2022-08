Öster - Utsikten, 4/8: Speltips & stream

Det råder ett fritt fall för Utsiktens BK när de i nästa omgång i Superettan har ett tufft möte mot Östers IF på resande fot.

Utsikten har förlorat 3 raka ligamatcher och bara nätat en gång under tiden. Under tiden har 7 mål släppts in.

Öster blandar och ger, men har varit ett svårslaget lag på sistone. På hemmagräs ska de vara solklara favoriter.