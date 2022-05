Öster - Jönköping Södra, 28/5: Speltips & stream

Vad: Öster – Jönköping Södra, Superettan Avspark: Den 2022-05-28, kl. 15:00 Vart: Visma Arena TV-kanal: Discovery Plus Speltips: Båda lag gör mål (Odds: 1.84 hos Unibet)

Startelvor & statistik

Streama Öster – Jönköping Södra live

Det är lätt att streama matchen mellan Öster och Jönköping Södra online. Allt som du behöver göra för att se matchen är att registreta ett konto gratis hos Discovery Plus.

Därefter behöver du välja ett sportpaket. När det är gjort kan du ta del av alla Superettan live streams, som Öster – Jönköping Södra live.

Matchen går att se via stream, via mobil, dator eller surfplatta. Du kommer igång på följande vis:

Surfa vidare till Discovery Plus

Öppna ett konto och välj ett sportabonnemang

Streama Öster mot Jönköping Södra

Sändningen i matchen börjar 15 minuter innan.

Speltips & odds

Det finns en massa gemensamma nämnare för Öster och Jönköping Södra. Även om det skiljer många poäng mellan lagen har de haft samma fotbollspsykologi.

Öster har fått en bättre start och lyckats vinna 5 av sina 9 matcher. De har gått på knock och det har lönat sig, inledningsvis.

Målskillnaden har skrivits till 15:11. Anfallsspelet har varit lysande. Adam Bergmark Wiberg har gjort bäst ifrån sig med 4 mål. Han var i farten senast och gjorde matchens första mål borta mot Trelleborg. Men Trelleborg kom tillbaka med en kvittering av Simon Amin. Bara någon minut senare, strax innan pausvilan, nätade Vladimir Rodic segermålet.

Tränare Srdjan Tufegdzic har en stark trupp, som ligger på en 5:e plats i tabellen. Försvaret sliter en del ändå. Där finns det förbättringspotential.

Det är något som Jönköping Södra mycket väl kan ta vara på. För även de har gått all-in i sina ligamatcher. Fast det har inte blivit lika bra utdelning.

Jönköping Södra har tagit 7 poäng och ligger på en 13:e plats i tabellen. Anfallsspelet har varit riktigt grymt. Elias Nordström och Marko Nikolic, har 3 fullträffar var på kontot.

Totalt har det blivit 17 mål, alltså, nästan 2 mål per match i snitt.

Däremot har den tidigare assisterande tränaren Oscar Garcaa Rodriguez, som har blir ny huvudtränare för herrlaget, enorma problem i defensiven. Inget annat lag i serien har släppt in lika många mål. Man läcker in mål från alla håll och kanter. Hela 21 mål har släppt in. I samtliga 9 omgångar har det blivit backlängesmål.

Spelbolar har därmed också Öster som favoriter till seger. Inte så konstigt med tanke på gästernas enorma bekymmer i försvaret.

Fast Jönköping Södra har imponerat fram i banan och har mer än tillräckligt för att skada motståndarna.

Därför faller spelet på att både Öster och Jönköping Södra hittar nätmaskorna i detta högintressanta Superettan möte.

Vårt speltips: Båda lag gör mål i matchen

Odds: 1.84

Bettingsida: Unibet

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att både Öster och Jönköping Södra nätar minst en varsin gång.

Hos Unibet så hittar vi flera spelvärda odds inför Öster – Jönköping Södra kampen.

Kolla in nedan vilka fler tips vi anser är värda att spela på.