Nottingham - Chelsea, 1/1: Speltips & stream

Vad: Nottingham – Chelsea, Premier League Avspark: Den 2023-01-01, kl. 17:30 Vart: The City Ground TV-kanal: Viaplay Speltips: Chelsea (Odds: 1.71 hos Unibet)

Inför

Hemmalaget har Morgan Gibbs-White, Jesse Lingard, Chiekhou Kouyate, Moussa Niakhate, Omar Richards och Giulian Biancone på skadelistan.

Gästerna reser utan Armando Broja, N’Golo Kante, Ben Chilwell, Wesley Fofana och Ruben Loftus-Cheek.

Kai Havertz och Raheem Sterling är Chelseas bästa målskyttar med 3 fullträffar vardera.

Startelvor & statistik

Streama Nottingham – Chelsea

Nyårsdagen bjuder på ett par Premier League kamper, bland annat Nottingham – Chelsea.

Efter att ha skapat ett abonnemang på Viaplay kan du titta på matchen via en mobil, en dator eller en surfplatta.

Följ bara våra steg nedan så är du igång på nolltid.

Ta dig vidare till Viaplay Skapa ett konto och köp abonnemang Viaplay Total Streama ligamötet Nottingham mot Chelsea

Sändningen börjar 30 minuter innan matchstart.

Som sällskap i matchen mellan Nottingham och Chelsea du att ha de svenska kommentatorerna Robert Tennisberg och Johanna Frisk.

Speltips & odds

Ett tag var Nottingham Forest på gång. De hade fyra raka matcher, i alla tävlingar, utan nederlag. Två av dessa kom i Premier League.

Efter VM-uppehållet tog de en 4-1 seger i den engelska ligacupen mot Blackburn Rovers.

Däremot hade Nottingham ingenting att komma med i ligamötet mot Man United. Inget mål nätades. I stället blev det 3 insläppta mål, signerade Marcus Rashford, Anthony Martial och Fred.

Managern Steve Cooper har ett starkt hemmalag. För inte så länge sedan besegrades Liverpool och Crystal Palace med siffrorna 1-0. Men det finns också fler storförluster som mot serieledarna Arsenal med 0-5.

En ny förlust kan det bli mot ett annat London-lag.

Pausen verkar ha kommit i rätt tid för Chelsea, som hade förlorat 4 raka matcher, varav 3 i ligan.

Hemma på Stamford Bridge besegrades Bournemouth komfortabelt, efter två mål av Kai Havertz och Mason Mount (i bild).

Eftersom Man United vann samtidigt är det fortfarande 5 poäng upp till en Europa League plats och ytterligare en poäng upp till en Champions League plats. Vilket man också har som mål denna säsong.

Mot just Nottingham har man haft det extremt enkelt. Samtliga 7 senaste inbördesmöte har vunnits, där minst 2 mål har nätats. Nottingham har släppt in i snitt 2 mål per ligamatcher. Det kan bli en ny 2-0 seger för Chelsea.

Då Nottingham har en del skador kommer mötet i rätt tid för Chelsea, som kan rida på segervågen mot svagare motstånd.

Därför faller spelet på att Chelsea reser hem med alla 3 poäng i behåll.

Vårt speltips: Chelsea vinner matchen

Odds: 1.71

Bettingsida: Unibet

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att Chelsea tar samtliga poäng mot Nottingham.

Nedan presenterar vi vilka fler tips som är värda att spela på i matchen.

Speltips Odds från Unibet Under 10,5 hörnor i matchen 1.68 Kai Havertz gör mål i matchen 3.00 Under 2,5 mål i matchen 1.84

