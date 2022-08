Norrby - Brage, 9/8: Speltips & stream

Startelvor & statistik

Streama Norrby – Brage live

Du kan streama det öppna mötet i Superettan mellan Norrby och Brage online.

Det som behövs är att öppna ett abonnemang hos Discovery Plus.

Sedan går det att titta på matchen via en mobil, en dator eller en surfplatta.

Surfa vidare till Discovery Plus

Skapa ett konto och välj ett sportabonnemang

Streama Norrby mot Brage live

Speltips & odds

Oddssättningen kunde inte vara med skev än vad den är i mötet mellan Norrby och Brage.

Norrby gör ingen vidare säsong och ligger på en 12:e plats i tabellen, med 18 poäng efter 17 omgångar.

Formen är inget att hänga i julgranen. Under de 4 senaste omgångar har de inte lyckats ta någon seger. Under den tiden har det blivit en oavgjord tillställning mot bottenkonkurrenten Jönköpings Södra. Samt 3 raka förluster därefter mot Brommapojkarna med 2-5, Trelleborg med 2-3 och Dalkund med 1-2. Att släppa in 9 mål under tiden är kritiskt.

I Norrby är Anton Wede i bra form, med 6 ligamål. Fast med ett försvaret som ständigt underpresterar blir det tufft att gå segrandes ur dueller.

Brage är i toppslag med två raka segrar över Örebro SK och Östersund bakom sig. Det är 9 poäng upp till serieledarna Halmstad, som har spelat en match mer.

Under sig har man Brommapojkarna, som inför omgången har 3 poäng mindre. Så det gäller för Brage att fortsätta leverera, om man ska kriga om en plats i Allsvenskan.

Framåt finns anfallsvapen i Niklas Söderberg, med 6 mål. Även Joakim Persson har varit framgångsrik med 5 fullträffar.

Man har mittfältaren Seth Hellberg avstängd, då han har dragit på sig 6 oskskivor under säsongen.

Med tanke på alla förutsättningar är det svårt att se varför spelbolag har valt Norrby som favoriter till seger, till dubbla pengar i odds. Skumt! Detta känns inte trovärdigt.

Värdet ligger helt på att Brage inte ska bli slagna.

Därför faller spelet på att Brage åker hem med minst en eller samtliga 3 poäng i behåll.

Vårt speltips: Oavgjort eller Brage seger i matchen

Odds: 1.81

Bettingsida: Unibet

Läs gärna fler av våra speltips från Superettan.

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att Norrby inte slår Brage i denna match.

Hos Unibet hittar vi flera spelvärda odds inför mötet Norrby – Brage.

Kolla in nedan vilka fler tips vi anser är värda att spela på.

Speltips Odds från Unibet Över 2,5 mål i matchen 1.82 Båda lag gör mål i matchen 1.72 Douglas Karlberg gör mål i matchen 3.35

Vi passar även på och tipsar om spelbolag utan konto, som erbjuder betting utan registrering.