Newcastle - Chelsea, 30/10: Speltips & stream

Speltips & odds

Att Steve Bruce skulle sparkas som manager var oundvikligt, i samband med att nya ägare tog över Newcaste.

Då transferfönstret är stängt måste de ändå förlita sig på spelarna som finns i truppen. De har inte visat sig vara mycket att hänga i julgranen.

Den tillfälliga managern Graeme Jones fick ändå ett oavgjort resultat med sig mot Crystal Palace i London. Christian Benteke nickade in ledningsmålet men Callum Wilson kvitterade för Newcastle till slutresultatet 1-1.

Callum Wilson gjorde därmed sitt 4:e mål för säsongen.

Efter 9 omgångar är Newcastle ett lag utan någon seger, där de har förlorat i 5 utav möten.

I samtliga ligamöten har de släppt in mål. De har ett sårbart försvar som läcker in mål. I och med detta ligger de nästsist i tabellen, med 20 insläppta mål. Det är bara jumbon Norwich som har släppt in 3 mål fler än dem.

Att hålla nollan mot ett av ligans bästa lag känns inte alls trovärdigt.

Även om Chelsea mest troligt får klara sig utan Romelu Lukaku och Timo Werner så finns det gott om anfallsvapen i truppen. Eftersom Chelsea slåss på många fronter har de budgeterat för framtida skador och avbräck och fyllt på en trupp full av världsstjärnor.

Managern Thomas Tuchel fick direkt ordning och reda på detta lag när han tog över efter Frank Lampard förra säsongen.

Denna säsong har Chelsea gått segrandes ur 7 av 9 dueller, där försvaret fortsätter att vara bäst av alla, med bara 3 insläppta mål.

Offensiven har också visat sig från sin bästa sida, där 23 baljor har producerats. Det är bara Liverpool, som är en poäng under dem i tabellen, som har nätat fler gånger.

Mason Mount, med 3 mål hittills och 2 assister, fortsätter att briljera på mittfältet. Han har varit en av lagets bästa spelare denna säsong, ihop med hela backlinjen som är så svåra att bryta ner.

Detsamma går inte att säga om Newcastle, oavsett vilket system eller spelare som den temporära managern väljer att kasta in. Ändå är Chelsea flera klasser bättre och bör slå Newcastle med stora siffror.

Därför landar spelet på att Chelsea vinner detta Premier League möte med fler än ett mål i marginal, som 2-0 eller 3-1 exempelvis.

Att spelbolag erbjuder över dubbla degen i odds på utfallet är av stort värde.

Vårt speltips: Chelsea -1,5 Asian Handicap

Odds: 2.15

Bettingsida: Betsson

Troliga startelvor inför matchen

Newcastles möjlig startuppställning:

Darlow; Krafth, Lascelles, Clark; Manquillo, Hayden, Willock, Almiron, Ritchie; Wilson, Saint-Maximin.

Chelseas möjlig startuppställning:

Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Silva; James, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Hudson-Odoi; Havertz.