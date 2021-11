Napoli - Lazio, 28/11: Speltips & stream

Vad: Napoli – Lazio, Serie A Avspark: Den 2021-11-28, kl. 20:45 Vart: Diego Armando Maradona Stadium Live stream: > Se hos Unibet TV-kanal: Cmore Speltips: Napoli (Odds: 1.84 hos Unibet)

Se Napoli – Lazio stream

Som medlem hos Unibet så kan man streama alla matcher från Serie A. Det innebär naturligtvis att du kan se Napoli och Lazio på deras kombinerade streaming- och bettingsida. Du kan läsa mer vårt omdöme & recension om Unibet via länken.

För att titta på Napoli – Lazio live stream hos Unibet följer du endast våra tips här nedanför.

Gå till Unibet Skapa konto Gör insättning på minst 50 kr Streama Serie A!

Speltips & odds

I toppen av Serie A tabellen utmanar Napoli Zlatan Ibrahimovics AC Milan om ligatiteln. 4 poäng under dem finns Inter. Sedan är det 3 poäng ytterligare till Atalanta.

Både Napoli och AC Milan hade 10 segrar och 2 kryss innan de båda åkte på förluster i den senaste omgången.

Förlust blev det även för Napoli i Europa League. Fast den matchen ska tas med ytterst lite nypa salt. Detta då Napoli sedan flera år tillbaka tar Europa League med ytterst lite nypa salt. Alltså inte på allvar. När laget dessutom ligger i toppen av Serie A är det ingen prio alls för någon annan turnering.

Napoli kan fortfarande vinna sin Europa League grupp, där de är 3:an inför den sista omgången, där Leicester kommer på besök den 9:e december 2021.

Fram till dess är det enbart fokus på ligaspelet. I Serie A har Napoli försvarat sig bäst av alla, med bara 7 insläppta mål. I 8 ligaomgångar har Napoli lyckats hålla nollan. Nästbäst är Torino med 13 insläppta mål.

Många spelare vilades i veckan för denna drabbning mot Lazio. Lagkaptenen Lorenzo Insigne och den kreativa mittfältaren Fabian Ruiz kommer tillbaka.

Laget saknar Andre-Frank Anguissa, Adam Ounas och Victor Osimhen på grund av skador, samt Matteo Politano som sitter i karantän.

Lazio är offensivt starka med skytteligaledaren Ciro Immobile, med 10 mål, i toppslag. Framåt har det blivit 25 mål, vilket är ett mål sämre än Napoli.

Försvaret fortsätter att läcka in mål, i alla fall för att vara ett topplag. Inget annat lag på de översta 8 platserna i tabellen har släppt in mer mål än Lazio. Hela 21 gånger har de släppt in mål i ligaspelet.

Senast blev det en 0-2 förlust när Juventus gästade dem på Stadio Olimpico.

I veckan reste de till Ryssland och vann som förväntat med 3-0 mot Lokomotiv Moskva.

På resande fot i Italien har Lazio varit under all kritik. Under de 5 senaste bortamatcher har det bara blivit 2 poäng. Förlusterna har dessutom kommit med stora siffror, som 0-2 mot AC Milan, 0-3 mot Bologna och 1-4 mot Verona.

Lättare blir det inte heller mot Napoli, som är en mardrömsmotståndare för Lazio.

Napoli har vunnit 12 av de 16 senaste ligamatcher mot Lazio. De 4 senaste har slutat med en Napoli viktoria, där Lazio har släppt in minst 2 mål i alla dessa möten.

I Lazio är det endast avbräck på Adam Marusic , på grund av Covid 19.

Napoli har goda förutsättningar att resa sig och hitta tillbaka till vinnarspåret.

Därför landar spelet på att Napoli tar samtliga 3 poäng i detta Serie A möte mot Lazio.

Vårt speltips: Napoli vinner matchen

Odds: 1.84

Bettingsida: Unibet



Troliga startelvor inför matchen

Napolis möjlig startuppställning:

Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Lobotka, Ruiz, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.

Lazios möjlig startuppställning: