Napoli - Fiorentina, 10/4: Speltips & stream

Skadeläget i Napoli har förbättrats med bara Giovanni Di Lorenzo, Adam Ounas och Andrea Petagna kvar i behandlingsrummet.

Även i Fiorentinas trupp är skadeläget under kontroll med bara Giacomo Bonaventura och Alvaro Odriozola kvar på skadelistan.

När lagen möttes tidigare under Serie A säsongen vann Napoli bortamötet med 2-1 i Florens.

Managern Luciano Spalletti gör dundersuccé med Napoli. Efter 31 omgångar har det blivit 66 poäng. Det är alltså bara Zlatan Ibrahimovic och hans AC Milan som har en poäng fler i tabellen, när det återstår 7 omgångar av Serie A.

Inget lag har släppt in färre mål än Napolis 23 under dessa omgångar. En fantastisk siffra, trots att laget har släppt in mål i de 3 senaste matcher. Men, då har man i stället öst in mål mot Hellas Verona, Udinese och senast Atalanta i Bergamo.

Talismanen Lorenzo Insigne (i bild) öppnade målskyttet genom att peta dit en straff. Matteo Politano och Elif Elmas hamnade också i målprotokollet. Målkungen Victor Osimhen, med 11 fullträffar, var avstängd då i 3-1 segern över Atalanta. Han är tillbaka och en rejäl försträkning i en offensiv, som är i toppslag.

Bra har det gått även för managern Vincenzo Italiano, som har tagit Fiorentina upp till en 8:e plats i tabellen. Med två kryss och två segrar i ryggen är spelarna heta.

Däremot är inte högsta nivån samma utan den tidigare målsprutan Dusan Vlahovic, som har dragit till Juventus.

Visst har Fiorentina ändå målskyttar, men inte ens i närheten av Vlahovics kaliber. I den senaste omgången blev det en 1-0 seger över Empoli där Nicolas Gonzalez blev matchhjälten. Målet var hans 3:e för säsongen, på 25 spelade ligamatcher. Det är inte mycket att hänga i julgranen direkt.

Bortafacit i Fioretina är också ett bekymmer. Under de 11 senaste bortamatcherna har det blivit insläppta mål. Det kommer att bli fallet även mot heta Napoli, som jagar en ligatitel.

Även om Fiorentina också har mycket att spela för, i form av en biljett ute i Europa, är det en stor nivåskillnad mellan lagen.

Spelbolag erbjuder attraktiva odds på att Napoli går segrandes ur duellen och tar en 4:e raka seger i Serie A.

Därför faller spelet på att Napoli vinner mötet över Fiorentina och fortsätter vara en kandidat till Scudetton.

