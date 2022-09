Vad: Milan – Inter, Serie A Var: San Siro, Milano När: Kl. 18:00, 3 september Live stream: Bet365 TV: C More Fotboll Speltips: Milan vinner (2,80 hos Bet365)

Inför matchen

Lagens två anfallsstjärnor Zlatan Ibrahimovic och Romelu Lukaku missar båda matchen på grund av skador.

Efter fyra omgångar står Inter på nio poäng och Milan på åtta.

Senast lagen möttes i Serie A vann Milan med 2-1 efter två mål från Olivier Giroud.

Statistik & startelvor

Streama Milan – Inter

Det är väldigt enkelt att hitta en AC Milan – Inter live stream att titta på direktsänt på internet. För att se matchen online behöver ni bara skapa ett konto hos Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. När det är gjort kan ni börja streama alla matcher från Serie A live.

Det går att streama Milan – Inter direkt från valfri enhet. Ha igång er fotboll live stream via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en Chromecast, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över sändningen av matchen till TV-skärmen, för att se matchen på TV.

Kvalitén på sändningen hos Bet365 är god, vad gäller både bild och ljud. Dessutom brukar kommentatorerna vara kunniga, vilket förhöjer er AC Milan – Inter stream än mer.

Gå till Bet365

Bet365 Skapa konto och sätt in minst 50 kronor

Live streama Milan – Inter!

Speltips & odds: Milan – Inter

Vi bjöds på en väldigt spännande titelstrid i våras, där det var kamp ända in i den sista omgången. Milan gick segrade ur den fajten, men räkna med att Inter är sugna på revansch. Nyckelmatchen, där Milan reste sig ur underläge och övertog greppet om scudetton, var just vårderbyt. Milan låg då under med 0-1 och Inter hade fullständig kontroll, men genom två mål från Olivier Giroud kunde man vända och vinna. Inter förlorade mer än bara tre poäng i den matchen.

Till den här säsongen har Inter förstärkt laget med en nygammal bekantskap i form av Romelu Lukaku. När Inter vann ligan säsongen 2020-21 gjorde han mål mot Milan både i ett av ligaderbyna och i cupen. Belgaren är dock skadad nu, och beräknas vara borta i omkring en månad. Skadad är även hans personlige rival, Zlatan Ibrahimovic. De två anfallsstjärnorna väntas få mäta sig med varandra i nästa derby, i januari, istället.

Milan har inlett den här säsongen godkänt. Man har vunnit sina två hemmamatcher, och kryssat sina bortamatcher. Inter har lyckats vinna de tre matcher man ska vinna – mot Lecce, Spezia och Cremonese – men förlorade den tuffare matchen mot Lazio.

Att döma av Inters 1-3-förlust mot Lazio känns Inter inte helt stabila. Man saknar dessutom Romelu Lukaku, vilket är ett stort avbräck. Vi tror att Milan är starkare för stunden och, förutspår att de rödsvarta vinner här. Den raka 1:an spelas, till 2,80 gånger pengarna hos Bet365.

Vårt speltips: Milan vinner

Odds: 2,80

Spelsida: Bet365

Läs gärna om hur man gör för att spela genom live betting. Det är något ni kan läsa om via länken.

Annan betting på matchen

Oddsen på Milan – Inter är väldigt många. Här under hittar ni tre förslag på spel.