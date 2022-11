Vad: Milan – Fiorentina, Serie A Var: Stadio San Siro När: Kl. 18:00, 13 november Live stream: Bet365 TV: Sportkanalen Speltips: X2 (2.10 hos Bet365)

Inför matchen

Milan får här tillbaka Olivier Giroud, som var avstängd senast.

Senast lagen möttes vann Milan med 1-0, efter mål från Rafael Leão.

Fiorentina är formstarka, och har vunnit sina tre senaste matcher.

Statistik & startelvor

Streama Milan – Fiorentina

Det är inte på något sätt svårt att streama Milan – Fiorentina online, och allt som krävs för att se matchen online är att ni skaffar ett konto hos Bet365, där ni sedan sätter in minst 50 kronor. När det är gjort kan ni se alla matcher från Serie A live.

Välj själv vilken enhet ni ska titta på er AC Milan – Fiorentina stream ifrån. Det går att titta via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en Chromecast eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll live stream till TV-skärmen, för att se matchen på TV.

Sändningen håller hög kvalitet, vad gäller både bild och ljud. Därför tror vi att ni kommer att bli väldigt nöjda med er Milan – Fiorentina live stream.

Speltips & odds: Milan – Fiorentina

Milan har stått för en bra säsongsöppning och ligger på andra plats i Serie A, men problemet just nu är Napoli. Laget från södra Italien går som tåget, och bara radar upp segrar. De är just nu tio raka till antalet, och lagen bakom får svårt att hänga med. Åtta poäng skiljer Milan från Napoli, och det gäller för Milan att inte tappa fler onödiga poäng.

Ett onödigt poängtapp, det får onekligen krysset mot Cremonese räknas som. Milan var håglösa framåt, och lyckades inte vinna mot nykomlingen, som fortfarande väntar på sin första seger. En spelare som får ta på sig en del av misslyckandet är en som inte var på planen. Olivier Giroud åkte på en tämligen onödig utvisning i matchen innan, och han hade behövts på planen mot Cremonese.

Nu ställs Milan inför en svår match, mot ett formstarkt Fiorentina. Fiorentina sitter på god potential i laget, men hade inledningsvis under säsongen svårt att få ut det. Nu verkar nye tränaren Vincenzo Italiano ha kommit in i kavajen, för nu radas segrarna upp. Den snöpliga 3-4-förlusten mot Inter, där man efter en stark match kvitterade till 3-3 i 90:e men sedan släppte in 3-4 i 95:e, var den sista av förlusterna på ett tag. Därefter har man tagit fem raka vinster alla tävlingar inkluderade, och klättrat upp till en 10:e plats. Potential finns dessutom i laget, i form av spelare som Arthur Cabral, Jonathan Ikoné, Giacomo Bonaventura samt Gaetano Castrovilli, som dock är skadad.

Milan har sett svaga ut på sistone, och det är uppenbart att laget är beroende av Rafael Leãos prestationer. Nu är portugisen i en formdipp, och då är hela Milan i en formdipp. Milan har ofta haft svårt för Fiorentina, och vi får ofta se jämna matcher när de här två lagen är i farten. Till rådande form hos lagen och odds på matchen ser vi större värde i att spela från höger, och satsar på X2. Det finner ni till 2.10 gånger insatsen hos Bet365.

Vårt speltips: X2



Odds: 2.10

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

