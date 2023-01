Vad: Manchester United – Nottingham Forest, semifinal 2 av 2 i Ligacupen Var: Old Trafford, Manchester När: Kl. 21:00, 1 februari Live stream: Bet365 TV: Ingen kanal Speltips: Under 2,5 mål (2.05 hos Bet365)

Inför matchen

Manchester United vann det första semifinalmötet mot Nottingham med 3-0.

Manchester United saknar bland annat Christian Eriksen, Jadon Sancho och Diogo Dalot här.

Vinnaren av den här semifinalen möter Newcastle eller Southampton i final.

Statistik & startelvor

Streama Manchester United – Nottingham

Det är enklare än vad man kan tro att hitta en Manchester United – Nottingham Forest live stream att titta på online på internet. För att få tillgång till en direktsändning av matchen behöver ni faktiskt bara på in på Bet365:s hemsida, skapa ett spelkonto och där göra en insättning på minst 50 kronor. När det är ordnat kan ni börja streama engelska ligacupen.

Vill ni se matchen från mobil, dator eller surfplatta? Det väljer ni själva, det viktiga är att det går att streama Manchester United – Nottingham Forest från vilken enhet ni vill. Koppla upp valfri enhet och börja titta på er fotboll stream, eller varför inte koppla över sändningen till TV-skärmen? Det kan ni göra med hjälp av en Chromecast eller liknande.

Vad gäller kvalitén på sändningen hos Bet365 är den god. Bilden är skarp och ljudkvalitén hög.

Speltips & odds: Manchester United – Nottingham Forest

Efter en svag start på säsongen har Manchester United verkligen kommit igång, även om man visserligen har två raka poängtapp i Premier League. I båda poängtapp åkte man dock på sent insläppta mål vilka bidrog till tappade poäng, och i den ena av matcherna mötte man starka tabellettan Arsenal. När motståndet varit på en något lägre nivå har United tagit sina segrar.

En seger, det tog man också i den första semifinalmatchen mot Nottingham Forest. United vann med 3-0 i Nottingham, och nu är semifinalen i princip redan avgjord innan returmatchen spelas. För det är nog inte många som tror att Nottingham Forest ska kunna vända på detta på Old Trafford.

Nottingham Forest har en rätt fin form efter VM-uppehållet, och man har faktiskt bara förlorat en ligamatch av sina sju senaste. Den förlusten kom faktiskt också mot Manchester United, och även den med 0-3.

United har mer eller mindre redan löst avancemang, och oddset 1.40 gånger insatsen på den raka 1:an lockas vi inte av. Vi ska komma ihåg att United inte behöver vinna den här matchen, utan att man är vidare även om man skulle förlora med två mål. Vi tror att det faktum att matchen mer eller mindre redan är avgjord, bäddar för en avslagen tillställning. United kommer inte att gå framåt mer än nödvändigt, utan nöja sig med att få till en match med ett lugnt tempo där det gärna får sluta 1-0 eller till och med 0-0. Vi tror på en målsnål match, och spelar ”under 2,5 mål” till 2.05 gånger insatsen. Oddset finner ni hos Bet365.

Vårt speltips: Under 2,5 mål



Odds: 2.05

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

