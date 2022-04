Man United - Norwich, 16/4: Speltips & stream

Vad: Man United – Norwich, Premier League Avspark: Den 2022-04-16, kl. 16:00 Vart: Old Trafford TV-kanal: Viasat Sport Premium Speltips: Man United -1,5 (Odds: 1.73 hos Nordicbet)

Inför

I Man United är Edinson Cavani och Luke Shaw skadade medan Raphael Varane, Fred och Scott McTominay är tveksamma till start.

Hos gästerna är Adam Idah, Ozan Kabak och Andrew Omobamidele skadade. Billy Gilmour, Josh Sargent och Przemyslaw Placheta testas sent.

När lagen möttes tidigare under säsongen vann Man United bortamötet över Norwich med 1-0.

Startelvor & statistik

Speltips & odds

Managern Ralf Rangnick börjar få ont om tid i Man United. Efter att ha förlorat den sista omgången i ligaspelet borta mot Everton har laget inte råd längre med poängtapp.

Man har lika många poäng som West Ham, som är 6:an och har en Europa Conference League kvalplats. Så nog borde man få spela ute i Europa nästa säsong. Frågan är bara om det blir i Champions League. Ovanför West Ham finns Arsenal, med två raka förluster i ryggen. Sedan kommer Tottenham, med 4 raka segrar i ryggen. Det är inte trovärdigt att Spurs kommer fortsätta vinna.

Däremot är Man United piskade till att göra det, för att kunna klättra i tabellen. Efter detta möte väntar Liverpool, Arsenal, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea och Crystal Palace i spelschemat.

Förutom de svenska superstjärnorna Anthony Elanga och Victor Nilsson Lindelöf (i bild) finns det en världsspelare på de flesta positionerna i truppen. Som portugiserna Cristiano Ronaldo och Bruno Fernandes, som tillsammans har nätat 21 av lagets 49 mål. Nog starka för att krossa en jumbo.

Dean Smith kom in som en frisk fläkt ett tag i Norwich. Men lag har därefter åkt på soppatorsk. Managerbytet ruskade om laget lite. Men nu har man inte energi längre. Allting pekar på att jumbon trillar ur Premier League.

Formen är å andra sidan okej med två raka ligamatcher utan insläppt mål. Först borta mot Brighton, i ett möte som slutade mållöst. Därefter hemma mot bottenkonkurrenten Burnley, där Norwich gick segrandes ur duellen med 2-0. Pierre Lees-Melou nätade redan efter 9 minuter. Talismanen Teemu Pukki satte spiken i kistan strax innan fulltid. Han har nätat nästan hälften av lagets alla mål, nämligen 9 stycken av 20.

Just målskörden har varit ett enormt problem för Norwich, som har nätat minst gånger av alla. Samtidigt har de läckt in mål. Det är bara Leeds United som har släppt in några mål fler än dem.

En reaktion är att vänta från Man United som är tvungna till att resa sig. I alla fall om man ska spela ute i Europa.

Spelbolag har Man United som enorma favoriter till seger. Mycket helt riktigt! Handikapp linan ligger på -1,5 mål. Något hemmalaget enkelt ska klara av att passera.

Därför faller spelet på att Man United går segrandes ur den duellen och vinner över Norwich med fler än ett mål i marginal.

Det kör vi på!

Vårt speltips: Man United -1,5 Asian Handicap

Odds: 1.73

Bettingsida: Nordicbet

