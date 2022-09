Mallorca - FC Barcelona (1/10): Stream, speltips & odds

Barcelona ställs inför ett bortamöte med Mallorca, och gör så med flera skador i backlinjen. Hur ska detta gå? Vi ger er vårt speltips, och visar hur ni gör för att live streama Mallorca – Barcelona.

Barcelona har förstärkt laget kraftigt under sommaren, och nyförvärven har gett effekt. Sex omgångar in på ligaspelet har vunnit alla matcher utom premiären, och bara släppt in ett enda mål. På lördag kväll möter man Mallorca, vilket är en match man bör vinna.

Här ger vi er förutsättningarna inför Mallorca – Barcelona. Ta del av speltips till matchen, och se hur ni gör för att titta på den online.

Barcelona HT/FT (Bet365) Odds = 1.95 Bonus: Få 1250 kr i spelkrediter hos Bet365

Vad: Mallorca – Barcelona, La Liga Var: Iberostar Estadi, Palma de Mallorca När: Kl. 21:00, 1 oktober Live stream: Bet365 TV: C More Fotboll Speltips: Barcelona HT/FT (1.95 hos Bet365)

Inför matchen

Barcelona har många skador i backlinjen, där man saknar Sergi Roberto, H´ctor Bellerín, Jules Koundé och Ronald Araújo.

Den tidigare Djurgårdenspelaren Tino Kadewere spelar numera för Mallorca, men är dessvärre skadad just nu.

Barcelona har nio raka segrar mot Mallorca.

Statistik & startelvor