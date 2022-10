Liverpool - Napoli, 1/11: Speltips & stream

Vad: Liverpool – Napoli, Champions League Avspark: Den 2022-11-01, kl. 21:00 Vart: Anfield TV-kanal: Cmore Speltips: Över 2,5 + båda lag gör mål (Odds: 1.79 hos Unibet)

Inför

Hos hemmalaget saknas Luis Diaz, Diogo Jota, Joel Matip, Arthur, Naby Keita och Alex Oxlade-Chamberlain.

Gästerna kommer resa utan Salvatore Sirigu och Amir Rrahmani, som fortsatt dras med skador.

Talismanen Mohamed Salah har nätat 6 gånger i denna turnering för Liverpool.

Startelvor & statistik

Streama Liverpool – Napoli

Sista omgången i Champions League gruppspelet streamar du som vanligt hos Cmore.

Tidskvällen bjuder på en riktig höjdare där Liverpool och Napoli drabbas samman.

För att streama mötet online behöver du registrerat ett konto. Se nedan:

Sändningen börjar 15 minuter innan matchstart.

Som sällskap i matchen mellan Liverpool och Napoli kommer du att ha de svenska kommentatorerna Lasse Granqvist och Marcelo Fernandez.

Speltips & odds

För sjätte säsongen i rad med Jurgen Klopp som manager har Liverpool lyckats ta en biljett till Champions League slutspelet.

Det gjorde man förra veckan när Ajax slogs med 3-0 i Amsterdam. Mohamed Salah nätade först, strax innan halvtid. Därefter nätade Darwin Nunez och Harvey Elliott varsin gång.

Medan man har dominerat kraftigt i Champions League, efter förlusten i Neapel, har det varit grus i maskineriet i Premier League.

I helgen blev det en minst sagt oväntad förlust mot Leeds United med siffrorna 1-2. Förlustmålet kom strax innan fulltid.

En reaktion kan mycket väl komma direkt, för att visa fansen och alla andra vart skåpet ska stå.

Inte för att motståndet är så enkelt. Napoli har vunnit samtliga 5 omgångar hittills i turneringen. Under tiden har de släppt in cirka ett mål i snitt. Men fram har det blivit hela 20 fullträffar. Alltså, 4 mål per match, i snitt.

Lika bra har det gått i den italienska Serie A, som de leder med 5 poäng före Atalanta.

I hemlandet är Napoli fortsatt utan nederlag, efter 12 omgångar där det har blivit 10 segrar under tiden.

I helgen slogs Sassuolo med hela 4-0. Managern Luciano Spalletti har ett lag som bara öser in mål. Något som de bör också göra på Anfield, då de inte hade några större bekymmer tidigare att bryta ner Liverpool i turneringen.

Det finns en enorm anfallskraft med Giacomo Raspadori och Giovanni Simeone, som har nätat 4 gånger vardera i turneringen. Polacken Piotr Zielinski har stått för 3 baljor.

Det kan bli som så att båda lagen kommer att vila spelare. Oavsett bör mötet bli en underhållande drabbning på Anfield, där Liverpool kommer att vara desperata efter att inte förlora på hemmaplan igen.

Då båda lagen är urstarka i den sista tredjedelen är chansen stor att de båda också nätat, minst en gång vardera. Plus lite till.

Därför faller spelet på att både Liverpool och Napoli nätar i mötet, samt att minst ett av laget gör ytterligare en fullträff.

Vårt speltips: Över 2,5 mål och båda lag gör mål i matchen

Odds: 1.79

Bettingsida: Unibet

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att det blir ett målkalas i detta möte.

Nedan presenterar vi vilka fler tips som är värda att spela på i matchen.

Speltips Odds från Unibet Liverpool vinner matchen 1.82 Över 3,5 mål i matchen 2.38 Roberto Firmino gör mål i matchen 2.75

