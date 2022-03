Lille - Chelsea, 16/3: Speltips & stream

Vad: Lille – Chelsea, Champions League Avspark: Den 2022-03-16, kl. 21:00 Vart: Stade Pierre-Mauroy TV-kanal: Viasat Sport Premium Speltips: Under 2,5 mål (Odds: 1.83 hos Unibet)

Inför

I Lille är Benjamin Andre tillbaka medan Renato Sanches har i stället dragit på sig en skada.

I Chelsea är Cesar Azpilicueta och Thiago Silva tillbaka medan Ben Chilwell och Reece James är långtidsskadade.

Båda lagen lyckades hålla nollan i sina senaste ligaomgångar, där försvarsspelet har imponerat.

Startelvor & statistik

Streama Lille – Chelsea

Det är hos Cmore som du kan se alla Champions League matcher online. Där kan du streama alla returer i åttondelsfinaler, som när Lille gästas av Chelsea.

För att kunna streama slutspelet behöver du göra följande:

Surfa vidare till Cmore Registrera ett konto kostnadsfritt Välj ett abonnemang som heter Plus Streama alla Champions League matcher

Som sällskap i matchen mellan Ajax och Benfica kommer du att ha de svenska kommentatorerna Åke Unger och Erik Edman.

Vi har också skapat en guide kring hur du kan streama Champions League.

Speltips & odds

Trots att spelet i Ligue 1 har gått sådär under säsongen gjorde Lille ett starkt gruppspel när de kom 1:a före RB Salzburg, Sevilla och Wolfsburg. Lille kammade hem 3 segrar, 2 kryss och förlorade en gång. De avslutade gruppspelet perfekt. Det blev 3 raka segrar. Inget som skojas bort.

Jocelyn Gourvennec har på sistone fått ordning på laget, även i ligaspelet.

Lille parkerade på en 11:e plats i tabellen när de ställdes mot Chelsea i det första mötet. Inför returen är de 6:a i tabellen. Efter Chelsea matchen har Lille hållit nollan tre gånger om mot Lyon, Clermont och senast St Etienne, där mötet slutade mållöst.

Kanadensaren Jonathan David gör en bra säsong. Bland annat har det blivit 3 mål i Champions League. Samt 13 mål i Ligue 1. I övrigt är det inte mycket att skryta över, när det kommer till offensiven.

Det urstarka försvaret från förra säsongen börjar hitta tillbaka, då laget har hållit nollan i de 5 senaste ligamatcher.

I det första mötet mot Chelsea släpptes det in ett tidigt mål, signerat Kai Havertz. Efter lite mer än en halvtimme in i matchen avgjorde Christian Pulisic med det andra och sista målet. Lille sköt många skott, men endast 2 på mål som Edouard Mendy (i bild) räddade. Han har varit en nyckelspelare för Chelsea, som har släppt in minst mål av alla efter Man City i Premier League.

Chelsea har släppt in 19 mål på 28 omgångar i ligaspelet. I Champions League släppte man in 4 mål totalt i dubbelmöten mot Juventus, Zenit och Malmö FF.

Sanktionerna mot ägaren Roman Abramovich har inte påverkat truppen ett dugg. Man har 5 raka segrar i ligaspelet. Managern Thomas Tuchel har en världsstjärna på samtliga positioner. När de väl är motiverade så kan alla lag i världen besegras.

Så denna säsong kan ändå bli Chelseas bästa, då man också har vunnit VM för klubblag. En titel är avklarad.

Vidare är man med och slåss om samtliga pokaler fortfarande. I alla fall rent matematiskt, när det gäller Premier League, då serieledarna Man City, med en match mer spelad, har 11 poäng fler i tabellen.

I helgen spelade man ett tufft möte i Premier League mot formstarka Newcastle. Inget av lagen skapade särskilt mycket. Kai Havertz blev matchhjälten med det enda målet strax innan fulltid.

Då Chelsea försvarar sig i världsklass, samt att Lille också har försvarat sig på topp, borde matchen bli en tajt drabbning, med få mål.

Därför faller spelet på att returen mellan Lille och Chelsea slutar med som mest 2 insläppta mål. Men inga fler än så.

Vårt speltips: Under 2,5 mål i matchen

Odds: 1.83

Bettingsida: Unibet

Mer läsning kring bettingsidan finns i vår recension om Unibet.

