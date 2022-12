Lens - PSG (1/1): Stream, speltips & odds

Vad: Lens – PSG, Ligue 1 Var: Stade Bollaert-Deleis, Lens När: Kl. 20:45, 1 januari Live stream: Bet365 TV: Ingen kanal Speltips: PSG vinner (2.20 hos Bet365)

Lionel Messi besegrade Kylian Mbappé i VM-finalen. Är stjärnorna trots det goda vänner när de nu är tillbaka i klubblaget?

De två senaste mötena mellan Lens och PSG har slutat 1-1.

Lens har överraskat stort den här säsongen, och ligger på andra plats i Ligue 1. PSG leder.

Speltips & odds: Lens – PSG

PSG har sett väldigt starka ut under hösten, och man har vunnit sina åtta senaste tävlingsmatcher. Vinsten mot Strasbourg i onsdags kom dock i sista stund, efter att Kylian Mbappé satt dit en straff i den 96:e minuten. Mbappés anfallskollega Neymar hade tidigare under matchen blivit utvisad, sedan han åkt på sitt andra gula kort efter en filmning.

Nu ställs PSG alltså mot Lens, som bara förlorat en match på hela säsongen. Det var borta mot 2021 års mästare Lille. På hemmaplan har Lens däremot vunnit samtliga sina matcher, och har resultatraden 8-0-0. Ett väldigt imponerande facit, och något man är ensamma om i ligan.

Avstängde Neymar missar alltså den här matchen, och så gör även skadade trion Nuno Mendes, Presnel Kimpembe och Renato Sanches. Lens å sin sida får klara sig utan skadade Adam Buksa, David Costa, Jimmy Cabot och Wuilker Farinez.

Visst må Lens vara fantastiskt starka på hemmaplan, men det är en väldig skillnad på att möta PSG och på att möta alla andra lag i Ligue 1. Mot Paris tror vi trots allt att Lens får det svårt, och vi tycker dessutom att oddset 2.20 gånger pengarna på den raka 2:an är fint. Detta spelas, hos Bet365.

