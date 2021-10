Leksand - Brynäs, 14/10: Speltips & stream

Det är inne hos Bet365 Sverige som vi hittar oddsen inför matchen. Där kan du spela på bra odds inför SHL matchen.

Leksand – Brynäs stream

Det är inne hos Cmore som du kan streama Leksand och Brynäs från SHL.

För att sedan kunna se ishockey via live stream från Leksand – Brynäs så krävs ett abonnemang.

För att så snabbt som möjligt kunna komma igång med att sända Leksand – Brynäs stream

Det är fullt möjligt att använda dig av både dator och mobil om du vill se matchen. Du kommer utan problem kunna öppna matchen i den enhet som passar dig allra bäst.

Speltips & odds

Leksand gjorde en fantastisk avslutning förra säsongen. De tog 9 raka segrar, där en av dem vanns på övertid mot Djurgården. Hemmaformen var helt lysande med 5 raka segrar och ytterst få insläppta puckar.

Lika bra har de inte inlett denna SHL säsong. Fast efter 3 raka förluster efter ordinarie tid, samt ytterligare en förlust på straffar har Leksand spelat som ett helt annat lag.

De har 4 segrar bakom sig, varav en har kommit i förlängningen mot Färjestad samt de övriga efter fulltid mot Djurgården, Oskarshamn och senast Timrå.

Denna vändning, när det kommer till formen, har lett till att laget har klättrat upp på en 4:e plats i tabellen.

Bäst på isen har Max Veronneau varit med sina 6 fullträffar. Han blev tremålsskytt i 8-3 segern mot Timrå, där Matt Caito gjorde 4 assister och Carter Camper 3 assister. Även anfallaren Patrik Zackrisson har visat prov på god form med 3 mål.

Under de 5 senaste matcherna har Leksand nätat 21 mål totalt. Anledningen är att Leksand bara öser in skott mot målet, något som har visat sig vara ett framgångsrikt recept.

Gästerna Brynäs har inte haft samma lycka. De är i stort behov av att hitta tillbaka till vinnarstigen. Efter att ha inlett serien med nästan bara segrar har de tappat formen helt.

Brynäs, som är ett mer defensivt inriktat lag, har läckt in mål. Hela 19 mål har släppts in under de 4 senaste matcher, redan efter ordinarie tid. Defensiven har varit iskall och visat sig vara en av den sämsta i ligan.

I och med dessa förluster har de halkat ner till en 9:e plats i tabellen och väntas ligga på den nedre halvan av tabellen under denna säsong.

Det positiva är att Brynäs ändå spelar helt okej i offensiven, där de lyckas få mycket avslut på mål. Fast det räcker ändå inte till när de ställs mot ett formstarkt gäng som Leksand i dagsläget.

Det ligger ett stort värde i att spela på den raka ettan på Leksand till nästan dubbla degen i odds. Det är på tok för högt.

Därför landar spelet på att Leksand vinner SHL matchen mot Brynäs, efter ordinarie tid.