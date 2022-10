Leicester - Nottingham, 3/10: Speltips & stream

Vad: Leicester – Nottingham, Premier League Avspark: Den 2022-10-03, kl. 21:00 Vart: King Power Stadium TV-kanal: Viaplay Speltips: X2 (Odds: 2.15 hos Unibet)

Inför

Hos Leicester är det frågetecken på Wilfred Ndidi, Dennis Praet och Patson Daka. Samt att Ricardo Pereira och Ryan Bertrand är skadade.

Gästerna saknar Omar Richards, Orel Mangala och Moussa Niakhate, samt har Emmanuel Dennis och Morgan Gibbs-White tveksamma.

James Maddison är Leicesters bästa poängplockare med 3 mål och en assist på kontot i Premier League.

Startelvor & statistik

Streama Leicester – Nottingham

Måndagsmötet i Premier League mellan Leicester och Nottingham Chelsea går att streama online.

Det gör du enkelt efter att ha öppna ett abonnemang på Viaplay. Matchen ser du via en mobil, en dator eller en surfplatta.

Så här kommer du igång utan något krångel:

Surfa vidare till Viaplay Skapa ett konto och köp abonnemang Viaplay Total Streama Premier League mötet Leicester mot Nottingham

Sändningen börjar 10 minuter innan matchstart.

Som sällskap i matchen mellan Leicester och Nottingham kommer du att ha den svenska kommentatorn Axel Olsson.

Speltips & odds

Det råder ingen tvekan om att managern Brendan Rodgers lever på lånad tid. Trots en relativ bra trupp i Leicester har de inte lyckats uträtta någonting.

Efter att ha tappat en 2-0 ledning till ett 2-2 slutresultat i premiären mot Brentford har det gått åt pipan ända sedan dess.

Sex raka förluster finns inkasserade. Då har de mött en blandning av lag. Formen har blivit allt sämre med allt större och större förluster eftersom.

Under de två senaste omgångar har det blivit 2-5 mot Brighton och 2-6 mot Tottenham. Starkt att näta 4 gånger på dessa två lag. Men urdåligt att släppa in 11 mål under tiden.

Då är det svårt att se varför spelbolag har Leicester som så pass givna favoriter till att slå Nottingham.

Det är ett storsatsande lag som managern Steve Cooper har i Nottingham. Stora summor pengar har lagts på att värva spelare, i syfte att cementera sig i toppdivisionen.

Huruvida det blir fallet återstår att se. Man har visat sig kapabla till att utmana många lag om poäng. På hemmagräs har man till och med slagit Europa League semifinalisterna West Ham samt kryssat mot borta mot Everton.

Men så är formen inte den bästa, efter 4 raka nederlag. Två av dem kom mot Tottenham och Man City. Men i de övriga två omgångar var det nära då förlustsiffrorna skrevs till 2-3, både mot Bournemouth och Fulham.

Efter att ha nätat många gånger kan vi förvänta oss att Nottingham även bryter ner Leicester. Det gäller bara att hitta balansen i försvaret. Chansen är betydligt större än vad spelbolag föreslår med sina odds.

Nottingham är fullt kapabla till att utmana om en eller samtliga 3 poäng, när Leicester är så pass formsvaga.

Därför faller spelet på att Leicester inte går segrandes ur duellen mot Nottingham.

Vårt speltips: Oavgjort i matchen eller Nottingham seger

Odds: 2.15

Bettingsida: Unibet

Ta gärna del av vår Unibet recension & omdöme och få all info om deras hemsida.

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att Leicester inte tar samtliga 3 poäng i matchen.

Nedan presenterar vi vilka fler tips som är värda att spela på i detta möte.