Leeds - Tottenham, 26/2: Speltips & stream

Speltips & odds

Den hyllade managern Marcelo Bielsa har problem. Det är inte bara att förlusterna ständigt kommer. Utan även sättet de kommer på.

Under de 5 senaste omgångar har det blivit 4 förluster. Totalt har det blivit 17 insläppta mål under tiden. Hela 16 mål har släppts in på de 4 senaste matcher i Premier League.

Att förlora mot Liverpool på Anfield är inte fy skam. Däremot sättet som Leeds gjorde det på är bedrövligt. Anfallsstjärnorna Mohamed Salah och Sadio Mane nätade två gånger vardera. Samt att mittbackarna Joel Matip och Virgil van Dijk också hittade nätmaskorna. Leeds själva skapade knappt något. Men det kunde och borde ha blivit en större förlust. Liverpool fick skjuta 23 skott mot mål. Varav 15 skott på mål.

Marcelo Bielsa erkände på presskonferensen efter mötet att hotet om en nedflyttning är något som börjar oroa honom. Inte så konstigt då laget har släppt in flest mål av alla.

I truppen saknas fortfarande Patrick Bamford, Kalvin Phillips, Liam Cooper, Sam Greenwood och Diego Llorente.

Gästerna Tottenham har inte heller direkt varit i toppslag.

Efter 3 raka förluster reste man sig och visade att man är fullt kapabla till att utmana, allt och alla, om poäng. Ett stentufft möte väntade borta mot serieledarna Man City, som innan dess hade varit brutala mot sina motståndare.

Den svenska mittfältsstjärnan Dejan Kulusevski (i bild) fick det första ordet då han nätade efter bara 4 minuters spel. Ilkay Gündogan kvitterade efter en halvtimmes spel. Talismanen Harry Kane skulle spela huvudrollen då han först gav Tottenham en 2-1 ledning och även 3-2 segermålet, i den 95:e minuten.

I och med segern är man fortsatt med och slåss om platser ute i Europa. Det är bara 3 poäng upp till stadsrivalen Arsenal på en 6:e plats. Samt 7 poäng upp till Man United, som håller i den sista Champions League biljetten.

Trots att man hade vunnit de 3 senaste inbördes möten mot Burnley, utan något insläppt mål, blev det en 0-1 förlust i veckan. Ben Mee blev matchhjälten med 20 minuter kvar.

Antonio Conte var orolig över sitt jobb efter en ny förlust. Men det finns så mycket kvalité i truppen, att de lätt ska klara av att resa sig igen, hoppa upp på hästen och slå det laget som läcker in mest mål av alla.

Laget har förstärkts av Eric Dier, som var tillbaka mot Man City. Oliver Skipp och Japhet Tanganga är fortsatt skadade. Men Sergio Reguilon var tillbaka efter en Covid-smittad.

Det är en klasskillnad mellan Leeds, som har 3 poäng ner till bottenzonen och Tottenham som slåss för att representera ett Premier League lag ute i Europa. En reaktion kan mycket väl ske direkt efter förlusten mot Burnley senast som leder Tottenham till en ny viktoria.

Därför faller spelet på att Tottenham går segrandes ur duellen och reser hem med samtliga 3 poäng mot Leeds. Till nästan dubbla degen i odds.

Vårt speltips: Tottenham vinner matchen

Odds: 1.94

Bettingsida: Unibet

