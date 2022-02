Juventus - Sassuolo, 10/2: Stream, speltips & odds

Vad: Juventus – Sassuolo Matchstart Kl. 21:00, den 10/2 Vart: Allianz Stadium Live stream Bet365 TV-kanal: – Speltips: Båda lag gör mål – Ja (1,80 hos Bet365)

Streama Juventus – Sassuolo

Det är ingen svensk kanal som visar Juventus – Sassuolo på TV, men det är faktiskt väldigt enkelt att hitta en fotboll live stream för att se matchen online. Allt du behöver för att se matchen direktsänt på nätet är ett konto på Bet365, där du satt in minst 50 kronor. Då kan ni bland annat streama Milan – Lazio, och dessutom titta på Serie A live.

Välj själv om du ska ha igång din Juventus – Sassuolo stream via mobil, dator eller surfplatta. Du kan titta på matchen direkt från valfri enhet. Med hjälp av en Chromecast kan du dessutom koppla över din Juventus – Sassuolo live stream till TV-skärmen, för att se matchen där istället.

Speltips & odds: Juventus – Sassuolo

Juventus stod för en fasansfullt dålig höst, och såg ut att till och med kunna gå mot en sämre säsong än fiaskosäsongen ifjol. Men man ska aldrig räkna ut Juventus, för här sitter vinnarkulturen i väggarna. När det går emot faller man inte, utan man reser sig.

Före det senaste landslagsuppehållet hade man 6-2-0 på de åtta senaste ligamatcherna, och under slutet av januari vässade man truppen rejält. En av världens hetaste anfallare just nu, Dusan Vlahovic, köptes in dyrt från Fiorentina. Dessutom slog man till på Denis Zakaria från Borussia Mönchengladbach. I den första matchen med nyförvärven på plan blev det omedelbar succé – 2-0 mot Hellas Verona, genom ett mål från Vlahovic och ett från Zakaria. Nu ska det mycket till för att ”Juve” inte fortsätter accelerera, lägga beslag om fjärdeplatsen och så smått närma sig den starka topptrion.

Men först är det fokus på cupen. På torsdag kväll möter man Sassuolo, som är ligans kanske mest ojämna lag. På sina bra dagar den här säsongen har man slagit Milan, Lazio, Juventus samt kryssat mot Napoli. På dåliga dagar har det blivit 0-3 mot Bologna, 2-4 mot Verona och allra senast 0-4 mot Sampdoria.

Med Sassuolos höga kapacitet i åtanke vore det en väl hög risk att spela på Juventus till blott 1,50 gånger smeten. Senast lagen möttes vann Sassuolo med 2-1, men vi vill heller inte spela på dem. Under de fem senaste matcherna lagen emellan har båda lagen hittat nätet, och därmed känns det som ett vettigt spel. Vi spelar således ”båda lag gör mål – ja”, till 1,80 gånger insatsen hos Bet365.

Vårt speltips: Båda lag gör mål – Ja

Odds: 1,80

Spelsida: Bet365

