AC Milan - Lazio, 9/2: Stream, speltips & odds

Vad: AC Milan – SS Lazio Matchstart Kl. 21:00, den 9/2 Vart: San Siro Live stream Bet365 TV-kanal: – Speltips: Milan vinner (1,80 hos Bet365)

Streama Milan – Lazio

Det är förvånansvärt enkelt att hitta en AC Milan – Lazio live stream att titta på online. För att se matchen direktsänt på nätet behöver ni bara skaffa ett spelkonto på Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. När det är gjort kan ni streama alla matcher från Serie A.

Välj själv om ni vill ha igång er Milan – Lazio stream via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en HDMI-kabel eller Chromecast kan ni dessutom koppla över er fotboll stream till TV-skärmen, och på så sätt titta på matchen på TV. Oavsett hur ni väljer att streama Milan – Lazio lär ni få en trevlig stund framför sändningen!

Gå till Bet365

Skapa ett spelkonto och sätt in minst 50 kronor

Streama AC Milan – Lazio live!

Speltips & odds: Milan – Lazio

Milan stod i helgen för ett svagt Milanoderby, men lämnade ändå planen som vinnare. Målvakten ”Magic” Mike Maignan höll laget kvar i matchen, och var det enda som stoppade Inter från att göra fler än ett mål. Efter att Brahim Díaz och Junior Messias kommit in på planen i andra halvlek kom Milan in i matchen, och till slut kunde Olivier Giroud smälla in två mål och bli derbyhjälte.

Giroud spelade i Zlatan Ibrahimovics frånvaro, och svensken lär inte vara redo för spel här heller. Hälen krånglar fortfarande, och det dröjer nog ytterligare någon eller några veckor innan den numera skadeförföljda anfallaren är tillbaka. Någon som däremot väntas vara åter i spel är mittbacken Fikayo Tomori, som därmed tar Pierre Kalulus plats i startelvan.

Lazio stod för en överraskande stark match i lördags, när man bortabesegrade Fiorentina med 3-0. Stjärnorna Sergej Milinkovic-Savic och Ciro Immobile var de som klev fram, och de lär behöva ha huvudroller även denna afton om det ska bli avancemang för Lazios del.

Vi väntar oss att båda sidor toppar lagen här, och så även på målvaktssidan. Truppmässigt håller vi Milan som något bättre, men framförallt vad gäller moral och lagsammanhållning är Milan flera snäpp bättre än sin motståndare.

Vi tror att Milan fortsätter på den vinnande vägen, efter derbysegern i lördags. Den raka 1:an ger 1,80 gånger insatsen, och spelas hos Bet365.

Vårt speltips: Milan vinner

Odds: 1,80

Spelsida: Bet365

