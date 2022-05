Juventus - Lazio, 16/5: Speltips & stream

Vad: Juventus – Lazio, Serie A Avspark: Den 2022-05-16, kl. 20:45 Vart: Juventus Stadium TV-kanal: Cmore Speltips: X (Odds: 3.60 hos Bet365)

Inför

Med Manuel Locatelli och Luca Pellegrini tillbaka från skador är Weston McKennie och Federico Chiesa enda avbräcken.

Efter två månaders skadefrånvaro återvänder Pedro i Lazio, som annars har en skadefri trupp.

När lagen möttes tidigare under säsongen vann Junvetus bortamötet med siffrorna 2-0.

Startelvor & statistik

Speltips & odds

Nej, det blir ingen titel för giganterna Juventus denna säsong. För första gången på över ett decennium.

Det betyder inte att laget kommer sluta spela fotboll under resten av säsongen. Bara att de är besvikna, en aning revanschfyllda, men ändå omotiverade.

Med två omgångar kvar ligger Juventus på en 4:e plats i tabellen, med 69 poäng. De har 7 poäng fler än 5:an Lazio.

Förlusten i den italienska cupen lär svida hårt för Juventus. Man vänder ett underläge genom två snabba mål av Alex Sandro och målkungen Dusan Vlahovic, som har nätat 23 gånger denna säsong, för Fiorentina och Juventus. Men så drog man på sig en straff igen och släppte in ett kvitteringsmål. Under förlängningen orkade man inte riktigt och släppte in två mål.

Även i Serie A blev det en förlust senast mot Genoa, där managern Max Allegri ändå valde att rotera i truppen.

Någon ny förlust vill verkligen inte Juventus vara med om, då fansens förtroende står på spel. Fast uppgiften i nästa omgång är svår.

Detta då Lazio har allt att spela för.

Med två omgångar kvar sitter Lazio i förarsätet. Formen är bra med två raka segrar över Spezia med 4-3 och Sampdoria med 2-0. Skytteligaledaren Ciro Immobile, med 27 fullträffar, är i toppslag. Det mesta är bra för managern Maurizio Sarri och hans spelare.

Läget i tabellen är ändå känsligt. Stadsrivalen AS Roma har två poäng färre, men en match mer spelad. Både Fiorentina och Atalanta har 3 poäng mindre, inför omgången. Så Lazio behöver verkligen kriga vidare och inte åka hem lottlösa från mötet.

Precis som spelbolag antyder med sina odds är detta ett öppet möte. Det är svårt att skilja lagen åt.

Båda lagen har anfallsvapen i massor. Samt ett försvar som ändå har visat sig stabila under de senaste månaderna.

Ett oavgjort resultat borde ändå båda gängen vara nöjda med, med tanke på motståndet och vad som står på spel för Lazio.

Därför faller spelet på att Serie A mötet mellan Juventus och Lazio slutar med en delad pott.

