Juventus - Inter (6/11): Stream, speltips & odds

Vad: Juventus – Inter, Serie A Var: Allianz Stadium, Turin När: Kl. 20:45, 6 november

Inför matchen

Juventus saknar bland annat Paul Pogba och Moise Kean här, medan Inter får klara sig utan Marcelo Brozovic och Romelu Lukaku.

Både Juventus och Inter har fyra segrar på de fem senaste ligamatcherna.

Juventus har 6-3-2 mot Inter över de elva senaste matcherna lagen emellan.

Statistik & startelvor

Streama Juventus – Inter

Det är inte alls svårt at live streama Juventus – Inter, så länge ni bara vet hur ni bär er åt för att hitta en sändning av matchen. Gå in på Bet365, skapa ett konto och sätt in minst 50 kronor. Då har ni gjort allt som krävs för att streama Serie A live.

Det går att ha igång er Juventus – Inter stream direkt från valfri enhet, och ni kan alltså se matchen från såväl mobil som dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom koppla över er fotboll stream till TV-skärmen.

Vi tror att ni kommer att bli mycket nöjda med er Juventus – Inter live stream, då kvalitén på sändningen är hög vad gäller både bild och ljud.

Speltips & odds: Juventus – Inter

Enligt italiensk tradition sparas omgångens största match till söndag kväll, då det är dags för Juventus och Inter att göra upp på Allianz Stadium. Det är två giganter som båda inledde säsongen svagt, men som kommit igång bättre under den senaste månaden.

Hos Juventus har det verkligen varit kris med tal om tränarbyte och redan en genomförd ”ritiro”. Laget är redan utslaget ur Champions League, där man tog blott tre poäng på sex matcher. I ligan ligger man redan tio poäng bakom tabellettan Napoli, som visserligen gått otroligt starkt.

Men under de senaste omgångarna har trenden varit positiv. ”Den gamla damen” har vunnit fyra av sina fem senaste matcher, och närmar sig topp fyra. Vinner man mot Inter denna afton går man förbi rivalerna från Milano. Tungt för Juventus är dock att stjärnan Paul Pogba, som ännu inte gjort en match sedan återkomsten från Manchester United, fått ett bakslag i sin rehabilitering, och han kommer inte att kunna spela något innan VM – eller i VM heller, för den delen.

Inter inledde också säsongen svagt, och hade redan efter sju omgångar förlorat fyra matcher. Men på senaste tiden har man radat upp vinsterna i Serie A, och dessutom kvalificerat sig för åttondelsfinal från en svår Champions League-grupp, där man slutade före FC Barcelona.

Inter får ses som det för stunden starkare laget, men i den här typen av matcher har vi svårt att bortse från traditionens makt. Av de elva senaste ligamötena lagen emellan har Inter bara vunnit två gånger, medan Juventus segrat vid sex tillfällen. Visst har Juventus varit ett starkare lag under de flesta av dessa matcher än man är nu, men man ska trots det aldrig räkna bort dem. ”Juve” förlorade med 1-2 mot PSG senast, men gjorde verkligen inte bort sig mot ett av världens starkaste lag.

När Inter görs till favoriter, trots att Juventus spelar på hemmaplan, går vi för 1:an. Vi spelar Juventusseger, till 3.10 gånger pengarna hos Bet365.

Vårt speltips: Juventus vinner



Odds: 3.10

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

