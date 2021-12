IFK Norrköping - IFK Göteborg, 4/12: Speltips & stream

Varken IFK Norrköping eller IFK Göteborg har något att spela för när lagen drabbas samman i den absolut sista omgången av Allsvenskan.

Inför mötet ligger IFK Norrköping i ingenmandslandet, nämligen på en 7:e plats med en liten chans att komma 6:a i tabellen.

IFK Göteborg ligger på en 8:e plats, med 6 poäng upp till IFK Norrköping, där de i värsta fall kan halka ner till en 11:e plats.

Båda lagen har öst in och läckt in mål, speciellt under de senaste omgångar. Inget annat är att vänta i säsongens sista match.