Genoa - Sampdoria, 10/12: Speltips & stream

Vad: Genoa – Sampdoria, Serie A Avspark: Den 2021-12-10, kl. 20:45 Vart: Stadio Luigi Ferraris

Speltips & odds

Förra säsongen slutade Genoa i mitten av tabellen, på en 11:e plats.

Denna säsong har inte alls varit framgångsrik. Ett managerbyte har blivit följd av detta.

AC Milan legendaren Andriy Shevchenko har fått förtroendet att leda laget, efter att ha gjort bra insatser i det ukrainska landslaget. Någon effekt har ännu inte kommit. Genoa har faktiskt inte hittat nätmaskorna en enda gång. Märkligt med tanke på att laget ändå har skapat väldigt mycket.

Visst har även frånvaron av anfallaren Mattia Destro, med 6 mål inledningsvis, spelat en stor roll.

Genoa har även Stefano Sturaro, Nicolo Rovella, Felipe Caicedo, Domenico Criscito, Mohamed Fares och Nikola Maksimovic på skadelistan. Det är en massa avbräck som har gjort att laget bara har 10 poäng efter 16 omgångar.

Men här får Genoa en utmärkt chans att resa sig igen och hoppa upp på hästen.

Sampdoria har, precis som Genoa, två raka förluster i ryggen. Båda förlusterna för Sampdoria har kommit med siffrorna 1-3, först mot Fiorentina och senast mot inkonsekventa Lazio.

Manolo Gabbiadini (i bild) gjorde reduceringsmålet. Han och Fabio Quagliarella på topp har bara nätat 3 gånger ihop, lika många som Francesco Caputo, som också finns som ett alternativ på topp.

Det är en vass offensiv i Sampdoria, som ändå har nätat 22 gånger efter 16 omgångar.

Betydligt värre är det i försvaret som i snitt släpper in 2 ligamål per match. Det är bara jumbon Salernitana och Spezia som har släppt in fler mål.

I Sampdoria har man Ernesto Torregrossa, Mikkel Damsgaard och Ronaldo Vieira skadade, samt att mittbacken Omar Colley är avstängd. Ett stort avbräck i defensiven, som redan läcker in mål.

Då detta är en stormatch för båda lagen kommer de säkerligen att flytta positionerna fram i banan, i syfte att gå segrandes ur duellen.

Båda gängen har haft bekymmer i defensiven i alla matcher nyligen och kan komma att fortsatt vara sårbara.

Samtidigt har de båda lagen anfallsvapen i massor och kan näta på varandra.

Så att vi ska få se en målrik tillställning känns väldigt trovärdigt.

När spelbolag dessutom erbjuder en liten bit över dubbla degen i odds finns det ett bra spelvärde i ett målkalas.

Därför landar spelet på att Genoa och Sampdoria tillsammans lyckas näta minst 3 gånger i Derby della Lanterna.

Vårt speltips: Över 2,5 mål i matchen

Odds: 2.08

Bettingsida: Bet365



Troliga startelvor inför matchen

Genoas möjlig startuppställning:

Sirigu; Vasquez, Bani, Biraschi; Ghiglione, Toure, Behrami, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Ekuban.

Sampdorias möjlig startuppställning: