England - Sverige, 26/7: Speltips & odds

Vad: England – Sverige, EM Damer Avspark: Den 2022-07-26, kl. 21:00 Vart: Bramall Lane Live stream England – Sverige live stream Speltips: X2 (Odds: 2.30 hos Unibet)

Inför

Arsenal anfallaren Beth Mead är turneringens skyttedrottning för England med 5 fullträffar.

Sverige vann sig grupp före Nederländerna, där båda nationerna hamnade på 7 poäng.

England vann sina samtliga matcher i gruppen, utan att släppa in något mål alls.

Startelvor & statistik

Speltips & odds

I grevens tid har de svenska damerna ryckt upp sig och spelat riktigt stabilt.

Bakom sig har de 3 raka fulltidssegrar. Imponerande!

Resan började med ett kryssmöte mot titelförsvararna Nederländerna. Därefter lyckades man besegra Schweiz med 2-1, i den andra gruppspelsomgången.

I den sista gruppspelsmatchen körde Sverige över Portugal med 5-0 och säkrade gruppsegern.

Sverige, som är rankade tvåa i världen, hade inte några bekymmer att ta sig vidare till semifinalen, trots att segermålet av Linda Sembrants kom på tilläggstid mot Belgien. Man ägde hela kvartsfinalen, från start till slut.

Förbundskaptenen Peter Gerhardsson har en urstark offensiv, som är mer än kapabla till att ösa in mål under mästerskapet. Samt ett försvar som inte har släppt in något mål i de 2 senaste landskamper.

Även England har visat prov på ett betongstarkt försvar, som bara har släppt in ett enda mål hittills. Det målet kom i kvartsfinalen mot Spanien, där England var illa ute.

Efter en mållös första halvlek nätade Esther Gonzalez för spanjorskorna. Ledningen höll till den 84:e minuten då Ella Toone kvitterade. Under förlängningen nätade Georgia Stanway segermålet som tog dem till semifinalen.

Men England imponerade inte till den graden att de ska ses som givna favoriter till att slå Sverige enkelt.

Chansen till en hemmaseger borde ligga på som mest 50%, i och med hemmaplansfördelen. Det innebär att allt över dubbla pengar i odds på att Sverige håller undan England är att stort värde.

Därför faller spelet på att Sverige klarar av att inte bli slagna av England under de första 90 minuterna.

Vårt speltips: Oavgjort i matchen eller Sverige seger

Odds: 2.30

Bettingsida: Unibet

Vi kan även tipsa dig om Unibets omsättningsfria bonus som ger dig 100 kr att spela gratis för. Din välkomstbonus kommer att betalas ut som ett free bet.

Du kan sedan använda dessa pengar för att spela på en specifik match helt riskfritt.

Du kan även ta del av vår Unibet recension & omdöme för att ta reda på mer om deras bettingsida. Det är en av Sveriges största och mest omtyckta.

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att England inte lyckas besegra Sverige redan efter fulltid.

Bland många bettingsidor så hittar vi flera spelvärda odds inför England – Sverige.

Kolla in nedan vilka fler speltips vi anser är värda att satsa på.