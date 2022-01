Dortmund - Freiburg, 14/1: Speltips & stream

Vad: Dortmund – Freiburg, Bundesliga Avspark: Den 2022-01-14, kl. 20:30 Vart: Signal Iduna Park Live stream: > Bet365 TV-kanal: Viasat Sport Premium Speltips: Över 2,5 + båda lag gör mål (Odds: 1.90 hos Bet365)

Streama Dortmund – Freiburg

Det är lätt att streama mötet mellan Dortmund och Freiburg i Bundesliga online. Det enda du behöver för att hitta en live stream till matchen är att skaffa ett abonnemang på Viaplay.

Titta via mobil, dator eller surfplatta. Så här:

Gå till Viaplay Välj Viaplay Total paketet Skapa konto och köp abonnemang Streama Dortmund – Freiburg samt TV, Serier, Film och Sport online

Speltips & odds

Det var 10 år sedan Dortmund vann Bundesliga. Denna säsong är de farliga och fullt kapabla till att slåss om titeln. Att Bayern München dessutom har lite bekymmer med formen och annat öppnar upp och gör chansen ännu större.

Fast då måste man också göra jobbet. Man gör det riktigt bra, för det mesta, med 12 segrar efter 18 omgångar i Bundesliga.

Ett av problemen är att man fortfarande släpper in många mål. Totalt har det blivit 28 insläppta mål. På de två senaste omgångar har man släppt in 5 mål mot Hertha Berlin och Eintracht Frankfurt.

Managern Marco Rose har å andra sidan en minst sagt sylvass offensiv.

Talismanen Erling Braut Haaland (i bild), med 13 mål och 5 assister på 12 matcher i Bundesliga, är en världsspelare som levererar. Julian Brandt har också visat prov på bra form med 5 baljor.

Man saknar alltjämtn Roman Burki, Manuel Akanji, Luca Unbehaun, Mateu Morey och Marcel Schmelzer. Det är en hel del defensiva avbräck, som talar för att Freiburg ska klara av att såra dem.

Managern Christian Streich har en stark trupp i Freiburg, som avslutade förra säsongen på en 10:e plats. Denna säsong gör de det klart bättre.

Ingen hade räknat med att Freiburg efter 18 omgångar skulle vinna 8 matcher, kryssa 6 och bara förlora 4 av kamperna.

Detta räcker gott och väl till en 4:e plats i tabellen. En efterlängtad Champions League plats. Men hotet nedanför är stort, där Bayer Leverkusen, FC Köln och Union Berlin är hack i häl.

Innan Julen slog de just Bayer Leverkusen med 2-1. I år har det blivit 2-2 på hemmagräs mot bottenlaget Arminia Bielefeld. Starkt av Freiburg att näta 4 mål under tiden. Fast inte lika stabilt att försvaret har släppt in så många mål.

Mot Dortmund, på resande fot, är det svårt att hålla tätt bakåt. Ytterst få lag klarar av det.

Laget har frågetecken på Kiliann Sildillia och Mark Flekken, som tidigare har lämnat positiva Corona-tester. Annars är det en frisk trupp.

Jeong Woo-Yeong gjorde sitt 4:e ligamål för säsongen mot Arminia Bielefeld senast, lika många som anfallaren Lucas Höler har åtstadkommit.

Freiburg förtjänar mycket respekt för sina prestationer. De kan utmana Dortmund om poäng. Däremot blir det svårt för dem att stänga igen butiken bakåt mot ett så pass starkt offensivt lag.

Därför faller spelet på att Bundesliga kampen mellan Dortmund och Freiburg slutar med att båda lagen nätar, samt att det blir minst 3 mål totalt.

Vårt speltips: Över 2,5 mål och båda lag gör mål i matchen

Odds: 1.90

Bettingsida: Bet365

Troliga startelvor inför matchen

Dortmunds möjlig startuppställning:

Kobel; Meunier, Zagadou, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Dahoud; Brandt, Reus, Hazard; Haaland.

Freiburgs möjlig startuppställning: