Djurgården - Halmstad (5/3): Stream, speltips & odds

Vad: Djurgårdens IF – Halmstads BK Matchstart Kl. 13:00, den 5/3 Vart: Tele2 Arena Live stream C More TV: Sportkanalen Speltips: Under 2,5 mål (2,20 hos Unibet)

Inför

Djurgården har vunnit sina två första matcher, och är klara för kvartsfinal om man tar poäng här.

Halmstad står på blott 1 poäng, och är redan utslagna.

I Allsvenskan ifjol vann Djurgården med 1-0 hemma, och spelade 0-o i Halmstad.

Statistik & startelvor

Streama Djurgården – Halmstad

Det är enkelt att live streama Djurgården – Halmstad, och det enda ni behöver göra för att se matchen online är att skapa ett konto på C More, där alla matcher från Svenska Cupen visas. När det är gjort kan ni sätta igång er Djurgården – Halmstad stream, och se matchen direktsänt. Ni kan även välja att streama Brage – BP.

Välj själv om ni ska se matchen via mobil, dator eller surfplatta. Det går också bra att koppla er fotboll live stream till TV-skärmen, om ni föredrar att titta på matchen på TV istället. Sändningen på C More håller hög nivå, och det gäller såväl bild som ljud och kommentatorer och experter.

Vad gäller TV-sändning visas matchen faktiskt direktsänt på Sportkanalen. Har ni den kanalen i ert utbud kan ni se matchen direkt på TV. Annars får ni koppla över er Djurgården – Halmstad live stream till TV-skärmen via en Chromecast, Apple TV eller HDMI-kabel.

Speltips & odds: Djurgården – Halmstad

Djurgården inledde sitt cupspel riktigt svagt. Man lyckades visserligen vinna matchen mot Brage, med 1-0, men tränaren Thomas Lagerlöf var väldigt kritisk efteråt och menade att man lika gärna hade kunnat förlora.

Därefter var det dags för derby mot Brommapojkarna. Djurgården tog ledningen redan i den 1:a minuten, och kunde till slut vinna med 3-0. Victor Edvardsen gjorde både segermålet mot Brage och ledningsmålet mot Halmstad, och lär bli viktig för Djurgården denna säsong.

Det är målskillnad som avgör vilket lag som tar sig vidare från cupen, och Djurgården har således risk att släppa förbi sig Brage. Men för att det ska ske krävs det att man förlorar mot HBK samtidigt som Brage vinner mot BP, och att Brage tar in fyra mål på Djurgården.

Halmstad har varit en besvikelse så här långt i cupen, och det har sett ut ungefär så som det gjorde ifjol. Laget är stabila bakåt, men totalt uddlösa framåt. Man inledde med att spela 1-1 mot Brommapojkarna, och mötte därefter Brage. Då var man på väg mot en 0-0-match, men efter att Joseph Baffo åkt på ett rött kort i slutet kunde HBK inte hålla emot och släppte till slut in ett sent straffmål.

Här gäller Djurgården rättmätigt som favoriter, men till 1,35 gånger insatsen kommer i alla fall inte vi att spela på hemmalaget. Vi spelar istället ”under 2,5 mål”, vilket är ett spel som har en stor tendens att gå in när Halmstad är i farten. Det finnes till 2,20 gånger insatsen hos Unibet.

Vårt speltips: Under 2,5 mål

Odds: 2,20

Spelsida: Unibet

