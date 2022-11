Vad: Danmark – Tunisien, VM 2022 Var: Education City Stadium, Al-Rayyan När: Kl. 14:00, 22 november Live stream: SVT Play TV: SVT1 Speltips: Danmark vinner (1.60 hos Mr Green)

Inför matchen

Danmark har ett stjärntätt lag med spelare som Simon Kjaer i Milan, Andreas Christensen i Barcelona och Christian Eriksen i Manchester United.

Tunisiens största stjärna är anfallaren Wahbi Khazri, som spelar i Montpellier.

I Tunisien spelar Anis Ben Slimane, som är född och uppvuxen i Danmark och har danska ungdomslandskamper.

Statistik & startelvor

Streama Danmark – Tunisien

Det är inte på något sätt svårt att live streama Danmark – Tunisien, och allt som krävs för att se matchen online är att ni går in på SVT Play och bläddrar in mötet. SVT kommer nämligen att sända matchen på sin streamingtjänst, och det krävs inte ens ett konto eller något abonnemang för att du ska se VM 2022 live.

Det går att ha igång din Danmark – Tunisien stream direkt från valfri enhet. Välj själv om du ska se matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har du en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande kan du dessutom koppla över din fotboll stream till TV-skärmen, för att se matchen på TV.

Vi tror absolut att ni kommer att bli nöjda med er Danmark – Tunisien stream. Sändningen håller hög kvalitet, vad gäller både bild och ljud. Dessutom är kommentatorerna av högsta klass.

Gå till SVT Play

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama Danmark – Tunisien

Speltips & odds: Danmark – Tunisien

Vårt kära grannland Danmark kliver in i VM på tisdag eftermiddag, då de ställs emot Tunisien i den första matchen av Grupp D. Danmark går in som klara favoriter, och rättmätiga sådana med tanke på vad man presterat under de senaste åren.

Danskarna inledde sitt VM-kvalspel genom att vinna sina nio första matcher, varpå VM-platsen vad säkrad. Därefter avslutade man kvalet med en förlust, men en betydelselös sådan. I årets Nations League lyckades man leverera den imponerande resultatraden 4-0-2 trots tufft motstånd i form av Frankrike, Kroatien och Österrike. Bland annat besegrade man Frankrike två gånger, samma Frankrike som man nu hamnat i samma grupp som. Men innan det är dags att möta fransoserna, ställs man alltså emot Tunisien.

Tunisien kvalificerade sig för VM efter att ha slagit Mali i playoff-finalen, i ett dubbelmöte som man vann med totalt 1-0. Därefter har laget spelat fyra kvalmatcher till Afrikanska Mästerskapen utan att förlora, och även tre vänskapsmatcher. Först segrar mot Chile och Japan, men förlust i den senaste, 1-5 mot Brasilien.

Bland stjärnorna i Tunisien finner vi framförallt Ligue 1-anfallaren Wahbi Khazri, som dock bara mäktat med 2 mål på 10 ligamatcher denna säsong. I lagets förväntade startelva hittar vi även Anis Ben Slimane, som vi kommer att hålla ögonen på extra mycket. Mittfältaren är född och uppvuxen i Danmark och har gjort ungdomslandskamper för Danmark, men valde för två år sedan att byta landslag till Tunisiens.

Danmark har imponerat stort under de senaste åren, och här tror vi faktiskt inte att laget kommer ha några problem med att vinna. 1.60 på den raka 1:an är ett godkänt odds, och det spelar vi. Oddset finnes hos Mr Green.

Vårt speltips: Danmark vinner



Odds: 1.60

Spelsida: Mr Green

Annan betting på matchen

