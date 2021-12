Burnley - West Ham, 12/12: Speltips & stream

Streama Burnley – West Ham

Det är lätt att streama mötet mellan Burnley och West Ham i Premier League online. Det enda du behöver för att hitta en live stream till matchen är att skaffa ett abonnemang på Viaplay.

Det går att ha igång din live stream fotboll stream. Titta via mobil, dator eller surfplatta.

Gå till Viaplay Välj Viaplay Total Skapa konto och köp abonnemang Streama Burnley – West Ham samt TV, Serier, Film och Sport online

Speltips & odds

Managern Sean Dyche står och skriker, skäller och svär från sidlinen för att få fart på Burnley spelare. Men till knappt något större nytta.

Efter 14 omgångar har de skrapat ihop 10 poäng. De befinner sig i bottenträsket ihop med Newcastle och Norwich, som har lika många poäng.

På tal om Newcastle så tog de säsongens första seger, genom att slå just Burnley. Att Burnley misslyckades med att hitta nätmaskorna mot ett lag som har släppt in 30 mål, i snitt 2 mål per match, är bedrövligt. Det är bara Norwich som har nätat färre mål än Burnley denna säsong.

Maxwel Cornet är lagets bästa målskytt, med 5 mål, men dras med en lårskada. Precis som anfallaren Ashley Barnes. Båda väntas missa detta möte.

West Ham har i veckan spelat en betydelselös match i Europa League mot Dinamo Zagreb, som man förlorade med 0-1. Ändå vann man gruppen med 13 poäng, efter 6 omgångar.

Managern David Moyes var klok och roterade kraftigt i startelvan, som innehöll bänkspelarna. Detta för att man ska kunna fortsätta slåss om en topp 4 placering i Premier League.

Än så länge ser det lovande ut. Man ligger på en 4:e plats. Men Tottenham, Arsenal och Cristiano Ronaldos Man United är under dem och vill åt den åtråvärda Champions League biljetten. Så det gäller för West Hams del att fortsätta leverera.

I den senaste ligamatchen blev det en 3-2 seger i London-derbyt mot Chelsea. Manuel Lanzini, Jarrod Bowen och Arthur Masuaku nätade.

Talismanen Michael Antonio (i bild) gick mållös av planen. Fast han har haft en lysande säsong hittills med 6 mål och 4 assister i Premier League.

West Ham får fortsätta klara sig utan Ben Johnson, Kurt Zouma, Ryan Fredericks och Angelo Ogbonna, som är skadade. En glad nyhet är att Aaron Cresswell är tillbaka från en ryggskada.

Ett möte mot ett bottenlag som Burnley är ett typiskt sådant som West Ham bara måste vinna i kampen om en topp 4 placering i tabellen.

Det råder heller inte tvekan om att West Ham har allt som krävs för att gå segrandes ur duellen. När spelbolag dessutom erbjuder lite över dubbla degen i odds på en rak seger så finns det ett värde i det höga oddset.

Därför landar spelet på att West Ham tar samtliga 3 poäng mot Burnley i Premier League.

Vårt speltips: West Ham vinner matchen

Odds: 2.04

Bettingsida: Unibet

Troliga startelvor inför matchen

Burnleys möjlig startuppställning:

Pope; Lowton, Mee, Tarkowski, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Brownhill, McNeil; Vydra, Wood.

West Hams möjlig startuppställning:

Fabianski; Coufal, Dawson, Diop, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Benrahma, Fornals; Antonio.