Burnley - Tottenham, 23/2: Speltips & stream

Vad: Burnley – Tottenham, Premier League Avspark: Den 2022-02-23, kl. 20:30 Vart: Turf Moor TV-kanal: Viasat Sport Premium Speltips: Tottenham (Odds: 1.82 hos Unibet)

Streama Burnley – Tottenham

Att streama fotboll från engelska Premier League är enkelt. Dejan Kulusevski och hans Tottenham jagar en Europa placering i tabellen när de gästar Burnley i nästa omgång.

För att streama veckomötet, via mobilen, datorn eller surfplattan, behöver du teckna ett abonnemang på Viaplay.

Så här gör du:

Gå till Viaplay Skapa ett konto och välj paketet som heter Total Streama Burnley mot Tottenham, samt alla andra Premier League matcher

Sändningen börjar 10 minuter innan. Som sällskap i matchen kommer du att ha de svenska kommentatorerna Niklas Holmgren och Jonas Olsson.

Speltips & odds

Managern Sean Dyche har en tuff uppgift med att hålla Burnley kvar i Premier League. Efter 22 omgångar ligger de nästsist i tabellen, med lika många poäng som jumbon Norwich. Det är 17 poäng till antal.

Ett stort problem för säsongen har varit att hitta nätmaskorna. Wout Weghorst har plockats in under januarifönstret. Någon utdelning kom inte under de första matcherna. Fast det smällde till rejält i den senaste omgången.

Burnley gästade Brighton, som gjorde en urusel insats. Ingenting ska tas ifrån Burnleys prestation, som hade en kanondag på jobbet. Wout Weghorst nätade matchens första mål och assisterade sedan Josh Brownhill, som gjorde lagets andra mål. Med 20 minuter kvar fastställde Aaron Lennon slutresultatet.

Detta blev lagets andra seger för säsongen. Hälften av matcherna har slutat med delad pott. De övriga 9 kamperna har förlorats.

Försvaret har blivit lite stabilare. Oklart om det ändå håller mot ett så pass starkt anfall som Tottenham.

Båda anfallarna Wout Weghorst och Maxwel Cornet utgick med skador senast och är stora frågetecken. Oavsett finns det skadekänningar på dem. Vid en eventuell start känns de ändå inte i toppslag, i så fall.

Vidare är Charlie Taylor också tveksam till start, samt James Tarkowski och Ashley Westwood, som har testats positivt för Covid 19. Johann Berg Gudmundsson och Matej Vydra missar definitivt matchen.

Efter 3 raka förluster reste sig Tottenham och visade att man är ett starkt lag, fullt kapabla till att utmana allt och alla om poäng. Ett stentufft möte väntade borta mot serieledarna Man City, som innan dess hade varit brutala mot sina motståndare.

Den svenska mittfältsstjärnan Dejan Kulusevski (i bild) fick det första ordet då han nätade efter bara 4 minuters spel. Ilkay Gündogan kvitterade efter en halvtimmes spel. Talismanen Harry Kane skulle spela huvudrollen då han först gav Tottenham en 2-1 ledning och även 3-2 segermålet, i den 95:e minuten.

I och med segern är man fortsatt med och slåss om platser ute i Europa. Det är bara 3 poäng upp till stadsrivalen Arsenal på en 6:e plats. Samt 7 poäng upp till Man United, som håller i den sista Champions League biljetten.

Att slå Burnley är något man har lyckats med utan större bekymmer. De 3 senaste inbördes möten har Tottenham vunnit utan något insläppt mål.

Laget har förstärkts av Eric Dier, som var tillbaka mot Man City. Oliver Skipp och Japhet Tanganga är fortsatt skadade. Samt att Sergio Reguilon är Covid-smittad.

Det är en klasskillnad mellan Burnley, som håller till i bottenzonen och Tottenham som slåss för att representera ett Premier League lag ute i Europa. Med den fantastiska insatsen i ryggen borde Antonio Conte klara av att motivera spelarna i Tottenham till en ny viktoria.

Speciellt om Burnley kommer till start utan sina målskyttar. För just målskyttar finns det gott om i Tottenham, med Dejan Kulusevski i högform.

Därför faller spelet på att Tottenham går segrandes ur duellen och reser hem med samtliga 3 poäng mot Burnley.

Vårt speltips: Tottenham vinner matchen

Odds: 1.82

Bettingsida: Unibet

Om du vill ha mer information kring bettingsidan finns det en recension om Unibet.