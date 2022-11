Brasilien - Serbien (VM): Speltips, odds & stream [24/11]

Vad: Brasilien – Serbien, VM 2022 Var: Lusail Iconic Stadium, Lusail När: Kl. 20:00, 24 november Live stream: C More TV: TV4 Speltips: Över 2,5 mål (1.70 hos Mr Green)

Brasilien väntas starta med Richarlison på topp, och med Vinicius, Neymar och Raphinha precis bakom.

Hos Serbien väntas Dusan Vlahovic spela ensam anfallare, med Dusan Tadic som släpande.

Lagen delade grupp både i VM 2014 och 2018. Brasilien vann vid båda tillfällena, och 2014 var det Fred som satte dit segermålet.

Det är inte svårt att live streama Brasilien – Serbien. För att se matchen online krävs bara att ni skapar ett konto på C More och köper ett sportabonnemang, och därefter är det bara att börja live streama VM 2022.

Ni väljer själva vilken enhet ni ska ha igång er Brasilien – Serbien stream ifrån. Titta på matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom välja att koppla över er fotboll live stream till TV-skärmen, för att titta på matchen på TV.

Vi tror att ni kommer att bli mycket nöjda med er Brasilien – Serbien live stream. Kvalitén på sändningen är hög, vad gäller såväl bild som ljud och kommentatorer.

Speltips & odds: Brasilien – Serbien

Som alltid när det är dags för VM är det Brasilien som kliver in som de allra största favoriterna. Här finns stjärnglansen och fotbollstraditionen, här finns tron och övertygelsen om att man är bäst. Dessutom finns här både ett ramstarkt mittlås i Marquinhos plus Thiago Silva samt all världens flärd framåt i Neymar med flera.

I detta världsmästerskap inleder Brasilien med att möta Serbien, som också har ett riktigt starkt landslag. På pappret är man faktiskt inte långt ifrån de starkaste nationerna, åtminstone inte offensivt sett. Sergej Milinkovic-Savic är en av världens skickligaste och mest spektakulära mittfältare, Dusan Tadic har glänst för Ajax i många år och Dusan Vlahovic på topp skojar man inte bort. Dessutom finns såväl Aleksandar Mitrovic som Luka Jovic att tillgå.

Serbien brukar dessvärre ha en tradition av att falla i de stora sammanhangen. Trots att det kan se hur bra och spännande ut som helst under kvalspelet, är det något som fattas när det verkligen gäller. Kanske är lagsammanhållningen eller moralen inte tillräckligt bra.

Här tror vi att det blir gasen i botten, framförallt från Brasiliens sida. Man kommer inte att hålla igen. 3-1 känns närmare än 2-0. När Mr Green erbjuder så mycket som 1.70 på ”över 2,5 mål”, då spelar vi.

Vårt speltips: Över 2,5 mål



Odds: 1.70

Spelsida: Mr Green

