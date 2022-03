Brasilien - Chile, 25/3: Speltips & stream

Inför

När nationerna möttes tidigare i Chile blev det en brasiliansk seger med 1-0.

Brasilien har en storseger bakom sig där Paraguay krossades med hela 4-0.

Även Chile vann sin senaste landskamp i VM-kvalet, över Bolivia med 3-2.

Streama Brasilien – Chile

Är du en av många i Sverige som följer det sydamerikanska VM-kvalet? Under torsdagnatt kan du streama Brasilien när de gästas av Chile.

Landskampen kan du se via stream online. För detta behövs ett abonnemang på Viaplay.

Det är enkelt att komma igång. Se nedan:

Klicka vidare till Viaplay Välj paketet som heter Viaplay Total Streama Brasilien – Chile samt de övriga landskamperna i sydamerikanska VM-kvalet

Sändningen börjar 5 minuter innan. Som sällskap i matchen kommer du att ha den svenska kommentatorn Robert Tennisberg.

Speltips & odds

Just VM-kval är något som Brasilien är världsmästare på. I 32 raka VM-kval landskamper har de klarat av att inte förlora.

Detta VM-kval har varit magnifik. Med 12 segrar och 3 oavgjorda landskamper ligger de i toppen av tabellen. Under tiden har de nätat 32 gånger och bara släppt in 5 mål. Att näta mer än 2 mål per landskamp, i snitt, är starkt med tanke på den hårda konkurrensen som ändå råder.

Men så är Brasilien ett av de starkaste fotbollsnationerna i världen.

Förbundskaptenen Tite fortsätter att kräva resultat. I den senaste omgången, när Paraguay gästade dem, hittade Raphinha, Philippe Coutinho, Antony och Rodrygo Goes nätmaskorna. Då roterades det kraftigt i startelvan. Talismanen Neymar (i bild) saknades då men är tillbaka och får spela på topp ihop med Vinicius Junior, som är i högform i Real Madrid.

Samt att det finns en massa andra anfallsvapen också i den breda truppen.

Detsamma gäller egentligen Chile också, som kommer från en imponerande insats. Man slog Bolivia borta med 3-2, där Inter stjärnan Alexis Sanchez nätade två gånger om, samt att mittfältaren Marcelino Nunez också bidrog i målprotokollet.

Chile lyckades även näta i landskampen innan mot Argentina, som man förlorade med 1-2.

Att göra mål lyckas de oftast. Värre är det med försvaret, som har haft bekymmer med att hålla tätt bakåt.

Chile är i ett prekärt läge i tabellen, eftersom det bara är två landskamper som återstår. Det är 2 poäng upp till 5:an Peru, som har en playoff plats. Samt 3 poäng upp till 4:an Uruguay, som i skrivandets stund har en VM plats i Qatar.

Detta innebär att Chile måste gå för en seger. Visst skulle även ett oavgjort resultat kunna räcka. Men då är man beroende av att konkurrenterna Peru och Uruguay, som för övrigt möter varandra i samma omgång, delar på potten.

Oavsett blir detta en svår uppgift för Chile, som ändå kommer att gå för en 3-poängare. Fast detta kommer att öppna upp för brassarna, som givetvis kan komma att straffa dem många gånger.

Ändå är Chile bra nog framåt för att kunna utmana om poängen.

Därför landar speltipset på att detta blir en öppen tillställning där nationerna tillsammans eller var för sig kommer upp i minst 3 mål i mötet.

Vårt speltips: Över 2,5 mål i matchen

Odds: 1.97

Bettingsida: Unibet

För mer info kring bettingsidan går det att läsa en recension om Unibet.

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att Brasilien och Chile tillsammans lyckas producera minst 3 mål i mötet.

Hos Unibet så hittar vi flera spelvärda odds inför mötet mellan Brasilien – Chile.

Kolla in nedan vilka fler tips vi anser är värda att satsa pengar på.