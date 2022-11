Braga - Malmö FF (3/11): Stream, speltips & odds

Vad: Braga – Malmö, Europa League Var: Estádio Municipal de Braga, Braga När: Torsdag 3 november, 21:00 Live stream: Viaplay TV: Viasat Sport Premium Speltips: Braga HT/FT (1.90 hos Bet365) Inför matchen

Malmö FF har stått för ett svagt gruppspel, och levererat fem förluster av fem möjliga.

Braga ligger på tredje plats i gruppen, och kan vid seger passera Union Berlin upp till andra plats.

Braga vann med 2-0 när lagen möttes för drygt två månader sen.

Statistik & startelvor

Streama Braga – Malmö

Det är inte svårt att live streama Braga – Malmö FF, och allt som krävs för att se matchen online är att ni skaffar ett konto med sportabonnemang hos Viaplay. När det är gjort kan ni se alla matcher från Europa League live.

Ni väljer själva om ni ska ha igång er Braga – Malmö FF stream via mobil, dator eller surfplatta. Med hjälp av en Chromecast eller liknande enhet kan ni dessutom koppla över er fotboll live stream till TV:n, för att på så sätt titta på mötet på TV.

Vi tror att ni kommer att bli mycket tillfreds med er SC Braga – MFF stream, då kvalitén på såväl bild som ljud är utmärkt. Dessutom är kommentatorerna mycket kunniga, vilket förhöjer tittarupplevelsen än mer.

Se Braga – Malmö FF

Speltips & odds: Braga – Malmö

Malmö FF har inte haft mycket att glädjas över denna säsong. Laget vann visserligen Svenska Cupen, vilket är lätt att glömma bort, men utöver det har man bjudit fansen på den ena besvikelsen efter den andra. I Allsvenskan ligger man på sjunde plats (!) med en omgång kvar, och i Europa League – där det också återstår en omgång – är det redan klart att man slutar sist i gruppen och åker ut.

Nu har MFF bara att spela av den avslutande matchen i respektive tävling. I Europa League ställs man mot Braga, som man fick stryk av med 2-0 när lagen möttes i Malmö för knappt två månader sedan.

Braga är ett av Portugals starkaste lag, och ligger på andra plats i serien efter Benfica och före Porto. Hemma i Braga ska det väldigt mycket till för att laget ska tappa poäng mot ett lag av Malmös kaliber, med en formkurva av Malmös slag. MFF hade innan segern mot Varberg fem raka förluster, alla tävlingar inkluderade.

Vi tror att Braga vinner den här matchen komfortabelt. Malmö har inte alls övertygat oss under hösten, och även om man vanligtvis har några fantastiska Europakvällar i sig brukar de i så fall komma på hemmaplan. ”Braga leder i halvtid och vinner efter full tid” finns till 1.90 gånger insatsen hos Bet365, och spelas.

Vårt speltips: Braga HT/FT



Odds: 1.90

Spelsida: Bet365

Annan betting på matchen

Titta för all del in fler odds från matchen. Här under hittar ni tre.