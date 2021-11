Bosnien - Ukraina, 16/11: Stream, speltips & odds

Match: Bosnien – Ukraina Matchstart: Kl. 20:45, den 16/11 Vad: VM-kval, Grupp D Var: Bilino Polje Stadium Live stream: C More Speltips: Ukraina vinner (1,80 hos Bet365)

Inför matchen Ukraina går troligtvis upp på andra plats i tabellen om man Bosnien samtidigt som Finland inte vinner mot Frankrike. I så fall blir det playoff.

Bosnien är redan avskrivna i kampen om VM.

Det blev 1-1 när de här länderna möttes i Ukraina i oktober. Då gjorde Anel Ahmedhodzic mål för Bosnien.

Streama Bosnien – Ukraina online

Är ni intresserade av att live streama Bosnien – Ukraina? Ni är sannerligen inte ensamma om det. För att se matchen live på nätet behöver ni bara skapa ett konto på C More, och där köpa ett sportabonnemang. C More sänder nämligen alla matcher från VM-kvalet i fotboll.

Det går bra att ha igång er Bosnien – Ukraina live stream direkt från valfri plattform. Titta på fotboll via mobil, dator eller surfplatta, och detta med hög kvalitet. Har ni en Chromecast eller liknande verktyg kan ni dessutom välja att koppla över er Bosnien – Ukraina stream till TV-skärmen.

Speltips & odds: Bosnien – Ukraina

En omgång återstår av det europeiska VM-kvalet, och nu börjar det sätta sig vilka lag som direktkvalificerar sig till mästerskapet, vilka som får nöja sig med playoff och vilka som definitivt får följa turneringen hemma från TV-soffan. Bosnien tillhör de sistnämnda, medan Ukraina fortfarande har skäl att drömma om en playoff-plats.

Ukraina ligger på tredje plats i kvalgruppen, med nio inspelade poäng. Två pinnar upp finner vi Finland, med elva poäng, och för att Ukraina ska sluta tvåa i gruppen krävs alltså seger mot Bosnien samtidigt som Finland inte vinner sin match. Spelar Finland oavgjort avgörs det hela på målskillnad, där det just nu är väldigt tätt.

Det som ger Ukraina ett stort hopp är att Finland möter regerande världsmästarna Frankrike i sin sista match. Visserligen ett Frankrike utan något att spela för, men ändå. Gör Ukraina jobbet mot Bosnien är chansen god att man passerar Finland i tabellen.

Bosnien hade inför samlingen allt i egna händer gällande den där playoffplatsen, men efter förlusten mot Finland i den förra omgången har den chansen glidit laget ur händerna. Att förlora hemma mot Finland, när man har en man mer sedan minut 37, är under all kritik och en fingervisning om att man inte håller för VM-spel.

I Bosnien väntas Malmöspelaren Anel Ahmedhodzic spela från start. Hans lagkamrat Adi Nalic väntas inleda på bänken.

Efter EM i somras lämnade Ukrainas förbundskapten Andriy Shevchenko jobbet, och ersattes av Oleksandr Petrakov, som tidigare tränat Ukrainas ungdomslandslag. Sedan Petrakov kom in är Ukraina obesegrade, men har också bara vunnit en av sina sex matcher.

När Ukraina har allt att spela för, mot ett Bosnien med hängande huvuden efter förlusten senast, tror vi på bortaseger. Vi spelar den raka 2:an, som finnes till 1,80 gånger insatsen.

Vårt speltips: Ukraina vinner

Odds: 1,80

Spelsida: Bet365

