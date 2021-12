Athletic Bilbao - Real Madrid, 22/12: Speltips & stream

Vad: Athletic Bilbao – Real Madrid, La Liga Avspark: Den 2021-12-22, kl. 21:30 Vart: San Mames Live stream: > Se hos Bet365 TV-kanal: Cmore Speltips: Under 2,5 mål (Odds: 1.89 hos Bet365)

Streama Athletic Bilbao – Real Madrid

Att streama fotboll från den spanska La Liga är populärt. I veckan kan du följa online Real Madrids kamp i toppen av tabellen när de gästar Athletic Bilbao.

Efter att ha registrerat dig hos Bet365 kan du se matchen via TV-n, mobilen, datorn eller surfplattan. Välj själv!

Ta dig till Bet365 Skapa ett konto på nolltid Gör en insättning på minst 50 SEK Streama årets sista omgång av La Liga

Glöm inte att läsa vårt omdöme & recension om Bet365.

Speltips & odds

Efter att ha varit segerlösa i 8 omgångar tog Athletic Bilbao äntligen en seger när 3:an Real Betis gästade dem.

Inaki Williams hade en bra dag på jobbet och nätade två gånger om. Juanmi och Nabil Fekir nätade för gästerna. Men det var ändå ytterbacken Oscar de Marcos som fick det sista ordet när han nätade segermålet precis innan fulltid.

I och med segern tog Athletic Bilbao sig förbi Espanyol i tabellen, upp på en 9:e plats.

Det är högst ovanligt för Athletic Bilbao att vara involverade i målrika tillställningar. Denna säsong har de varken öst in mål eller läckt in mål. Målskillnaden stavas 16:14. Det är bara Sevilla som har släppt in färre mål än dem.

Innan Real Betis matchen hade Athletic Bilbao bara spelat en match på de 8 senaste omgångar där det har blivit över 2,5 mål totalt.

Det borde återigen bli en ultradefensiv fotboll, som vanligt, när ett topplag gästar dem.

Real Madrid själva hade för ovanlighetens skull svårt att bryta ner Cadiz i den senaste omgången av La Liga. Det blev en mållös tillställning, trots 36 skott mot mål, varav 9 skott på mål.

Att Real Madrid är giftiga i den sista tredjedelen är givet med tanke på att man har nätat 39 gånger efter 18 omgångar.

Det som inte får beröm ofta är deras stabila försvar, med Eder Militao som har växt ut till en mittbackschef samt David Alaba som är i toppslag.

Även målvakten Thibaut Courtois har varit helt lysande. Han var matchens bästa spelare i derbyt mot Atletico Madrid, som man vann med 2-0 innan Cadiz matchen. Thibaut Courtois har hållit nollan i 5 raka matcher, i alla tävlingar. En guldstjärna där!

Samtliga dessa 5 senaste matcher har också slutat under 2,5 mål. Det känns som ett troligt utfall även mot Athletic Bilbao, som kan försvara sig bra.

I La Liga har man bara släppt in ett mål fler än Athletic Bilbao.

Både Athletic Bilbao och Real Madrid har dessutom avbräck. Både på grund av Covid-smitta men också på skadefronten.

I Athletic Bilbao har Inigo Martinez och Unai Simon testats positivt för Corona. Sedan tidigare är Asier Villalibre, Dani Vivian, Peru Nolaskoain och Yuri Berchiche skadade. Men Dani Garcia är tillbaka efter en avstängning på det centrala mittfältet.

I Real Madrid är Casemiro avstängd, efter 5 ostskivor i ligaspelet. Vidare sitter Rodrygo, Gareth Bale, Marco Asensio, Andriy Lunin och Marcelo i karantän. Luka Modric har blivit friskförklarad. Återstår att se om han deltar.

När lagen möttes på Bernabeu blev det 1-0 till Real Madrid. Något liknande resultat, i alla fall ett målsnålt sådant, är att vänta sig igen.

Därför faller spelet på att La Liga mötet mellan Athletic Bilbao och Real Madrid slutar med max 2 insläppta mål, men inga fler än så.

Vårt speltips: Under 2,5 mål i matchen

Odds: 1.89

Bettingsida: Bet365



Troliga startelvor inför matchen

Athletic Bilbaos möjlig startuppställning:

Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Nunez, Balenziaga; N Williams, D Garcia, Vencedor, Muniain; R Garcia, I Williams.

Real Madrids möjlig startuppställning: