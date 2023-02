Aston Villa - Arsenal, 18/2: Speltips & stream

Vad: Aston Villa – Arsenal, Premier League Avspark: Den 2023-02-18, kl. 13:30 Vart: Villa Park TV-kanal: Viaplay Speltips: Arsenal (Odds: 1.86 hos Unibet)

Inför

Hemmalaget har Diego Carlos och Jed Steer på skadelistan.

Gästerna reser utan skadade Gabriel Jesus, Mohamed Elneny, Emile Smith Rowe och Reiss Nelson.

Bukayo Saka (i bild) gör en lysande säsong med 8 mål och 8 assister för Arsenal i Premier League.

Startelvor & statistik

Streama Aston Villa – Arsenal

Speltips & odds

Februari månad har inte alls varit lyckosam för Unai Emery och hans Aston Villa.

Att förlora mot Man City på Etihad med 1-3 är en sak. Men att torska mot Leicester hemma med 2-4 är under all kritik. Att släppa in 7 mål på 2 ligamatcher i Premier League är aldrig något gott tecken.

Med ett läckande försvar kommer det att bli tufft att få ut något annat än en mittenplacering denna säsong. Det är 11 poäng upp till 5:an Tottenham, som har en Europa League biljett.

En positiv sak att ta med sig vidare är att Aston Villa har nätat i samtliga 11 matcher med Emery som manager.

Hoppet om en efterlängtad Premier League buckla lever fortsatt hos Arsenal. Även om formen inte riktigt är helt på topp för tillfället.

Man har tappat poäng i de 3 senaste omgångar, i förlustmatcherna mot Everton och Man City och kryssmötet mot Brentford.

Arsenal har legat i toppen av tabellen sedan november månad 2022. Men det som tidigare var en ledning på 8 poäng har, i och med 4 poängtapp under de 6 senaste omgångar, minskat till 0 poäng. Man har alltså lika många poäng som mästarna Man City, som har en bättre målskillnad.

Men så har Arsenal gjort en lysande säsong, där de flesta spelare har toppresterat. En vändning när det kommer till formen är runt hörnet. Man spelade ändå ut Man City sist i den första halvleken.

Mot ett Aston Villa, som har stora bekymmer i defensiven, bör en förlösande seger komma.

Därför faller spelet på att Arsenal reser hem med alla 3 poäng i behåll.

Vårt speltips: Arsenal vinner matchen

Odds: 1.86

Bettingsida: Unibet

Annan betting inför matchen

Vårt huvudtips ligger på att Arsenal tar samtliga poäng mot Aston Villa.

Nedan presenterar vi vilka fler tips som är värda att spela på i matchen.

Speltips Odds från Unibet Över 9,5 hörnor i matchen 1.93 Bukayo Saka gör mål i matchen 4.10 Över 2,5 mål i matchen 1.96

