Akropolis - GAIS, 21/11: Speltips & stream

Speltips & odds

Det är 2 tuffa omgångar som kvarstår i Superettan, för väldigt många lag som är involverade i bottenstriden. Hela 8 lag är involverade. Varje poäng kan utgöra en enorm skillnad i kampen om överlevnad.

Akropolis har gjort det bra under oktober och november månaderna, där de har vunnit 3 matcher och förlorat 2 matcher.

Mönstret är solklart. Förlusterna har kommit på resande fot. Segrarna har kommit på hemmagräs.

Akropolis är obesegrat i de 4 senaste hemmamatcher, där de har vunnit de 3 senaste mot AFC Eskilstuna, Landskrona BoIS och Trelleborg.

Marcus Burman har varit mest produktiv med sina 7 mål hittills. Fast även andra spelare har varit skickliga i offensiven.

Gästerna GAIS är helt iskalla. Det har bara blivit 3 poäng under de 5 senaste omgångar i Superettan. Då blev det en skrällseger mot Helsingborg.

Innan dess och efteråt har det blivit förluster mot Värnamo, AFC Eskilstuna, Norrby och senast Öster.

Mot Öster senaste lyckades GAIS inte ens få till ett skott på mål.

Lagets bästa målskytt, Adam Egnell, med 6 mål, fick hoppa in sent. Men då var det redan för sent.

GAIS har haft bekymmer både fram i banan och försvaret. Då ingenting går som det ska är risken för ett nytt nederlag stor.

Det är ett kritiskt läge då GAIS har 4 poäng ovanför nedflyttningsplatserna. Så det finns en risk också att de missar kvalplatserna och åker ur direkt.

Spelbolag erbjuder jämna odds på vinnaren av matchen. Eftersom GAIS är helt urform och viktiga poäng står på spel har Akropolis en stor chans att plocka poäng. En poäng är inte heller fy skam mot en bottenkonkurrent. Akropolis har spelat utmärkt på hemmagräs och kan mycket väl gå segrandes ur duellen.

Bäst värde hittas i det asiatiska handikapp spelet på Akropolis +0. Då återbetalas insatsen vid oavgjort i matchen.

Därför landar spelet på att Akropolis täcker handikapp linan på +0 mål.

Kupongen rättas som vinst vid en rak hemmaseger.

Vårt speltips: Akropolis +0 Asian Handicap

Odds: 1.79

Bettingsida: Unibet

Troliga startelvor inför matchen

Akropolis möjlig startuppställning:

Orestis Menka; Oscar Pehrsson, Jesper Björkman, Sebastian Ungman Backlund; Cesar Weilid, Fredrik Hammar, Panajotis Dimitriadis, Linus Mattsson, Sotirios Nikopoulos; Andrew Stadler, Pontus Åsbrink.

GAIS möjlig startuppställning: