Streama Cagliari – Milan live

Om du vill streama Cagliari – Milan på internet, så kan du enkelt göra det genom att skapa ett konto på Bet365 och där sätta in minst 50 kronor. Då låser du upp alla livesändningar sajten har att erbjuda. De visar bland annat alla matcher från Serie A live.

Titta på Cagliari – Milan från valfri plattform. Koppla upp sändningen från mobil, dator eller surfplatta. Se när högpresterande Cagliari tar emot underpresterande Milan, i en match där båda lagen väntas gå för tre poäng.

Matchen visas i hög bild- och ljudkvalitet, men sänds utan kommentatorer.

1. Gå till Bet365

2. Skapa ett konto och sätt in 50 kronor eller mer

3. Titta på Cagliari - Milan!

Titta på Cagliari – Milan på TV

Matchen sänds även på TV, i C More Fotboll. Har du den kanalen i ditt utbud så kan du se matchen på TV utan problem.

Huvudkommentator till matchen är Jesper Hussfelt, och det återstår att se om han får någon vid sin sida eller om han kör själv. Han är rätt van vid att ta hand om matcher själv, och är duktig på att både agera huvudkommentator och att samtidigt komma med bra analyser och fina kunskaper.

Matchen har avspark 15:00, och sändningen drar igång tio minuter dessförinnan. Om du saknar C More Fotboll men ändå vill se matchen på TV kan du koppla din Cagliari – Milan live stream från datorn till TV:n med hjälp av en HDMI-kabel. Då kan du som har igång matchen via Bet365 ändå se matchen på TV.

TV: C More Fotboll

Sändningsstart: 14:50

Avspark: 15:00

Inför matchen

AC Milan är en katastrofalt skött klubb för tillfället, men nu har man värvat Zlatan Ibrahimovic och hoppas på att han ska kunna komma in med vinnarmentalitet, professionalism och kvalitet. Zlatan misslyckas sällan, och vi kan nog verkligen förvänta oss att laget slutar bättre än på den 12:e-plats man för tillfället innehar.

Men utöver Zlatan finns inte mycket att hurra för i den här spelartruppen, och nu funderar man dessutom på att sälja två av de få bra spelarna man har; Lucas Paquetá och Krzysztof Piątek.

Cagliari har gjort en fantastisk säsong, och ligger på 6:e plats. Lagets spännande nyförvärv inför säsongen har betalat av sig. Även målvakten Robin Olsen har gjort en fin säsong, och vi får se vem som går segrande ur lördagens svenskduell.