Streama AC Milan – Juventus online

Till stor glädje för alla som vill se Juventus – Milan i Coppa Italia, kan vi meddela att båda semifinalmatcherna går att streama på Bet365. Där sänds alla matcher från Serie A och även alla matcher från Coppa Italia, och du kan alltså se stormatchen på deras sajt. Eftersom de visar Serie A och Coppa Italia kan du se alla Milanmatcher på sidan.

För att titta på Milan – Juventus stream behöver du bara skapa ett spelkonto på sajten och sätta in minst 50 kronor. Sedan är det bara att börja titta på matchen/matcherna, då ett finansierat spelkonto gör att du låser upp alla livesändningar som finns på Bet365.

Du kommer att märka att både bildkvaliteten och ljudkvaliteten är väldigt hög, men kablas sändningen ut utan kommentatorer. Det är dock så pass bra stämning på den här typen av matcher att det inte behövs några kommentatorer för att svepas in i matchen.

1. Gå till Bet365.com

2. Skapa konto och sätt in minst 50 kronor

3. Titta på AC Milan - Juventus FC i Coppa Italia!

Titta från mobil/surfplatta

Det är möjligt att se AC Milan – Juventus på Bet365 från vilken plattform som helst, så det spelar ingen roll om det är en mobil, dator eller surfplatta som du har närmast till hands.

Så länge du har tillgång till en elektronisk enhet med internetuppkoppling kan du dra igång matchen och streama fotboll var du än är.

Datum/tid Hemmalag Bortalag Coppa Italia (Italienska Cupen) 13 feb 20:45 AC Milan Juventus FC 4 mars 20:45 Juventus FC AC Milan

Milan – Juventus: Se semifinalerna på TV

Många lär säkert undra hur möjligheterna att titta på Milan – Juventus på TV ser ut. Vi måste tyvärr meddela er om att inget svenskt TV-bolag äger rättigheter att visa Coppa Italia, och därav kommer ingen kanal i Sverige att sända matcherna.

Trist för de som hoppades på att få se semifinalerna på någon av sina TV-kanaler. Men det finns faktiskt en riktig fin lösning så att du kan se matcherna på TV ändå. Koppla bara din Juventus – Milan stream från dator till TV med hjälp av HDMI-kabel. Då förs sändningen över från dator till TV, och problemet är löst!

Det återstår att se om något bolag väljer att köpa rättigheterna för Italienska Cupen för kommande säsong. Det lär väl till stor del bero på om Zlatan Ibrahimovic förlänger sitt kontrakt med Milan eller inte. För stannar Zlatan i Italien lär rättigheterna till alla italienska tävlingar vara eftertraktade.

TV-kanal: -

Titta gärna på höjdpunkterna från det senaste mötet lagen emellan, då Juventus vann med 1-0.

Inför semifinalerna

Både AC Milan och Juventus kommer från tunga förluster i helgen, där väl ändå Milans får anses vara något tyngre. Stefano Piolis herrar ledde med 2-0 i halvtid mot lokalrivalen Inter, men lyckades klappa ihop och förlora matchen med 2-4. I halvtidspausen hade tränaren och spelarna pratat om hur viktigt det var att hålla tätt under första kvarten av andra halvlek, men sedan släppte man in två mål under den perioden.

Juventus å sin sida förlorade mot högpresterande Hellas Verona. Förlusten innebar att man tillät Inter ta igen det tre poäng stora avståndet, och nu är det Inter som är tabelletta i Serie A.