Zlatan inleder på bänken och väntas bytas in. Sampdorias svensk Albin Ekdal inleder också han på bänken, då han haft lite skadeproblem på sistone.

Allt försnack till matchen har såklart handlat om Zlatan Ibrahimovic. Svensken är tillbaka i Milan för en andra sejour i klubben , och han har äntligen gett de rödsvarta fansen skäl att våga drömma igen. Laget ligger dock så långt ned som på 12:e plats, och har just nu 8 poäng upp till Europaplats. Men mer än halva säsongen återstår, och kanske kan Zlatan föra laget dit?

De ansvariga på TV4/CMore har gjort alla sina tittare en tjänst, genom att bestämma sig för att sända matchen på huvudkanalen TV4. Matchen kommer även att visas på C More Fotboll, så där kan du också se matchen.

Matchen visas på Bet365 utan kommentatorer, men du kan höra ljudet från publiken. Det lär bli stort jubel när Zlatan byts in.

Intresset till att titta på AC Milan – Sampdoria är skyhögt. Det har sålts över 60 000 biljetter till San Siro, vilket innebär den högsta publiksiffran på mycket länge. Men alla kan inte se matchen live på plats, och många kommer att leta efter en live stream eller kolla in TV-tablån för att ändå kunna se Zlatans återkomst i europeisk fotboll.

