Hellas Verona är bra de också, och har inte förlorat en enda match under 2020. I vårt speltips till Milan - Verona kan ni läsa mer inför matchen.

AC Milan är ett helt annat lag efter jämfört med före Zlatans ankomst . Spelet har väl inte direkt varit sprakande fantastiskt nu heller, men poängen har kommit. Sedan Zlatans ankomst har Milan spelat 6 matcher, vunnit 5 och kryssat 1. Den vinstprocenten är ljusår högre än vad man hade innan den store svensken kom in och smittade av sig med sin vinnarmentalitet.

Matchen kommer även att visas på TV, och om du vill ha en översikt över TV och live streams till alla AC Milans matcher kan du följa länken här. Hur som helst är kanalen som visar Milan - Verona i Sverige C More Fotboll. Sändningen inleds 14:55 och matchen har avspark fem minuter därpå. Vi kan nog vänta oss att det är samma kommentatorer som vanligt när Milan spelar; Jesper Hussfelt som huvudkommentator och Matías Concha som expert.

Vi har redan skrivit att ni kan se matchen på Bet365, men vi tar proceduren lite mer utförligt för de som vill. För att titta på AC Milan - Hellas Verona direktsänt på nätet ska du skapa ett konto på Bet365 och där sätta in minst 50 kronor. Då låser du upp alla sajtens streams och kan således ta del av live streams från alla matcher i Serie A med mera.

