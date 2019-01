Vi tror att Juventus är alltför tunga för Milan, och att Ronaldo, Dybala & co besegrar Higuaín, Cutrone och gänget. Därför spelar vi den raka 1:an till 1.50 gånger pengarna på Bet365.

Så sent som 2016 möttes Juventus och Milan i Supercupen, och då stod Milan som vinnare efter ett riktigt drama. Matchen gick till förlängning och sedan straffar, där Mario Pasalic kunde skjuta in den avgörande straffen efter att Paulo Dybala, och även Mario Mandzukic, missat för Juventus.

Som vanligt de senaste åren vann Juventus både Serie A och Italienska Cupen år 2018, och då det egentligen är respektive segrare av de två mästerskapen som möts i Italienska Supercupen, har Milan nu fått en fribiljett. Eftersom Milan kom 2:a i Italienska Cupen, efter den bittra finalförlusten med 0-4, är det just Milan som ställs emot Juventus här.

Szczesny De Sciglio – Bonucci – Chiellini – A. Sandro Bentancur – Pjanic – Matuidi Dybala – C. Ronaldo – D. Costa Skador : Andrea Barzagli, Daniele Rugani, Medhi Benatia, João Cancelo, Juan Cuadrado, Mario Mandzukic Avstängningar : -

