Engelska Premier League har stängt transferfönstret, den 31 januari 2022. I vanlig ordning var det full fart fram tills midnatt.

Har du missat några övergångar, som skedde tidigt eller sent? Ingen fara. Vi går igenom var och en, för varje enskild klubb.

Arsenal tog äntligen farväl, som väntat, av sin lagkaptenen Pierre-Emerick Aubameyang, vars sista månader kantades av disciplinära problem. En övergång blev till slut av. Mot Camp Nou och FC Barcelona. Alla partner involverade verkar lika glada över beslutet.

In: Lino Sousa (West Brom).

Ut: Pierre-Emerick Aubameyang (Barcelona), Ainsley Maitland-Niles (Roma, lån), Harry Clarke (Hibernian, lån), Folarin Balogun (Middlesbrough, lån), Sead Kolasinac (Marseille), Brooke Norton-Cuffy (Lincoln, lån), Pablo Mari (Udinese, lån), Karl Hein (Reading, lån), Tyreece John-Jules (Sheffield Wednesday, lån), Calum Chambers (Aston Villa), Ryan Alebiosu (Crewe, lån), Nikolaj Moller (FC Den Bosch, lån), Jordi Osei-Tutu (Rotherham, lån), Tim Akinola (Dundee United, lån).

Wolves – Arsenal.

Managern Steven Gerrard har genast börjat bygga upp sin trupp och tagit in hela 5 spelare under januarimånad. Bland dem hittar vi den svenska målvakten Robin Olsen, samt Philippe Coutinho på lån från Barcelona.

In: Philippe Coutinho (Barcelona, lån), Lucas Digne (Everton), Robin Olsen (Roma, lån), Calum Chambers (Arsenal), Kerr Smith (Dundee United).

Ut: Keinan Davis (Nottingham Forest, lån), Wesley (Internacional, lån), Aaron Ramsey (Cheltenham, lån), Anwar El Ghazi (Everton, lån), Caleb Chukwuemeka (Livingston, lån), Jaden Philogene-Bidace (Stoke, lån), Cameron Archer (Preston, lån), Arjan Raikhy (Grimsby, lån), Louie Barry (Swindon, lån), Kaine Kesler Hayden (MK Dons, lån), Matt Targett (Newcastle, lån), Seb Revan (Hereford, lån).

Aston Villa – Leeds.

Det blir en känslosam återkomst till Premier League för Christian Eriksen, som för 7 månader sedan drabbades av en hjärtattack när han spelade för Danmark i fotbolls-EM. Den tidigare Tottenham mittfältaren återförenas med managern Thomas Frank, som har tänat honom under tiden som förbundskapten för Danmarks U-17 landslag.

🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season

In: Christian Eriksen (gratis), Jonas Lossl (Midtjylland).

Ut: Lachlan Brook (Adelaide United, lån), Nathan Shepperd (Dundalk), Jan Zamburek (Viborg), Joe Adams (Dundalk, lån), Patrik Gunnarsson (Viking Fotballklubb), Joel Valencia (Agrupacion Deportiva Alcorcon, lån), Dominic Thompson (Ipswich, lån), Mads Bidstrup (FC Nordsjaelland, lån), Charlie Goode (Sheffield United, lån), Luka Racic (HB Koge, lån).

Man City – Brentford

Den sista tredjedelen förstärks med anfallaren Deniz Undav. I Jupiler League har det blivit 18 mål och 9 asisster på 25 omgångar.

Albion are delighted to announce the signing of Deniz Undav! 🔥 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

In: Deniz Undav (Royale Union Saint-Gilloise), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin).

Ut: Aaron Connolly (Middlesbrough, lån), Kacper Kozlowski (Royale Union St-Gilloise) Leo Ostigard (Genoa, lån), Jurgen Locadia (Bochum), Taylor Richards (Birmingham, lån), Christian Walton (Ipswich), Lorent Tolaj (Cambridge, lån), Deniz Undav (Royale Union Saint-Gilloise, lån).

Watford – Brighton

En rejäl förstärkning i anfallsspelet har tillkommit. Wout Weghorst, som nätade 20 mål och stod för 8 assister förra säsongen i Wolfsburg, kritade på under de sista timmarna. Han kommer in som ersättare till Chris Wood, som i sin tur gick till Newcastle.

In: Wout Weghorst (Wolfsburg).

Ut: Jacob Bedeau (Morecambe, lån), Anthony Glennon (Barrow, lån), Chris Wood (Newcastle), Ethen Vaughan (Farsley Celtic, lån)

Burnley – Watford

Luke Plange, tidigare Arsenal, spås en ljus framtid som anfallare. Han har spelat 8 matcher i Championship för Derby County och hittat nätmaskorna 3 gånger.

In: Jean-Philippe Mateta (Mainz 05), Luke Plange (Derby), Killian Phillips (Drogheda).

Ut: Jake O’Brien (Swindon, lån), Jacob Montes (RWD Molenbeek, lån), Jay Rich-Baghuelou (Accrington), James Taylor (Tonbridge Angels, lån), Ollie Webber (Portsmouth), Rob Street (Newport County, lån), Luke Dreher (Bromley, lån), Jack Roles (gratis).

Norwich – Crystal Palace

Chelsea-ikonen Frank Lampard skrev på klockan 23:00 som manager. Innan dess tog de in Dele Alli från Tottenham och Donny van de Beek från Manchester United, till Goodison Park.

New month. New faces. New era.

In: Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kyiv), Nathan Patterson (Rangers), Anwar El Ghazi (Aston Villa, lån), Donny van de Beek (Manchester United, lån), Dele Alli (Tottenham).

Ut: Lucas Digne (Aston Villa), Ellis Simms (Hearts, lån).

Newcastle – Everton

Inget särskilt att rapportera om. Varken inköp eller försäljningar.

In: Mateo Joseph Fernandez (Espanyol).

Ut: Ryan Edmondson (Port Vale, lån), Cody Drameh (Cardiff, lån), Josh Galloway (FC United of Manchester, lån), Bobby Kamwa (Dunfermline Athletic, lån).

Aston Villa – Leeds

Inget särskilt att rapportera om. Varken inköp eller försäljningar.

In: Ingenting.

Ut: Jacob Wakeling (Barrow, lån), Filip Benkovic (gratis), Casey McAteer (Forest Green Rovers, lån), Josh Eppiah (Northampton, lån), Jakub Stolarczyk (Dunfermline, lån), Ali Reghba (Chabab Riadhi Belouizdad, lån).

Liverpool – Leicester

Anfallsyttern Luis Diaz värvades för 37 miljoner pund och är en rejäl förstärkning i offensiven. I Porto har han nätat 14 mål och stått för 4 assister efter 18 omgångar i Liga Portugal. Däremot missade man att signera Fulham stjärnan Fabio Carvalho. Helt enkelt på grund av tidsbristen.

In: Luis Diaz (Porto).

Ut: Morgan Boyes (Livingston, gratis), Tony Gallacher (St Johnstone, gratis), Vitezslav Jaros (Notts County, lån), Nat Phillips (Bournemouth, lån).

Liverpool – Leicester

Det är inte ovanligt att Pep Guardiola lägger alla ägg i samma korg. Så blev det även under januaris transferfönster då allt handlade om Julian Alvarez från River Plate. Den 22-åriga anfallaren har nätat 20 mål och gjort 12 assister på 35 ligamatcher i Argentina.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️

In: Julian Alvarez (River Plate).

Ut: Ferran Torres (Barcelona), Taylor Harwood-Bellis (Stoke, lån), James Trafford (Bolton, lån), Tommy Doyle (Cardiff, lån), Patrick Roberts (Sunderland), Finley Burns (Swansea, lån), Julian Alvarez (River Plate, lån), Luke Bolton (Salford).

Man City – Brentford

Inga nyförvärv. Märkligt. En spelare som tvingades stanna kvar är Jesse Lingard, att Newcastle och West Ham ville låna in honom. Lånet blockeras av klubben, trots att det bara återstår 6 månader kvar av kontraktet. En massa andra spelare har å andra sidan lånats ut, i brist på speltid.

In: Ingenting.

Ut: Teden Mengi (Birmingham, lån), Ethan Laird (Bournemouth, lån), Axel Tuanzebe (Napoli, lån), Anthony Martial (Sevilla, lån), Amad Diallo (Rangers, lån), Reece Devine (Walsall, lån), Donny van de Beek (Everton, lån).

Burnley – Man United

Som världens rikaste klubb är det ingen överraskning att de har spenderat mest. Men det är också för att ta sig upp ur bottenträsket. Managern Eddie Howe har värvat för cirka 90 miljoner pund. De har lyckats locka dit anfallaren Chris Wood från Burnley samt tre rutinerade försvarare. Det största köpet var ändå mittfältaren Bruno Guimaraes, från Lyon.

In: Kieran Trippier (Atletico Madrid), Chris Wood (Burnley), Bruno Guimaraes (Lyon), Matt Targett (Aston Villa, lån), Dan Burn (Brighton).

Ut: Rosaire Longelo (Accrington), Joe White (Hartlepool, lån), Freddie Woodman (Bournemouth, lån), Matthew Bondswell (Shrewsbury, lån), Jeff Hendrick (QPR, lån), Matty Longstaff (Mansfield, lån), Elliot Anderson (Bristol Rovers, lån).

Newcastle – Everton

Inget särskilt att rapportera om. Varken inköp eller försäljningar.

In: Ingenting.

Ut: Tom Dickson-Peters (Gillingham, lån), Tyrese Omotoye (Carlisle, lån), Bali Mumba (Peterborough, lån), Rocky Bushiri (Hibernian, lån), Gassan Ahadme (Burton, gratis), Onel Hernandez (Birmingham, lån), Josh Martin (Doncaster, lån), Sebastian Soto (Livingston, lån), Jordan Hugill (Cardiff, lån), Todd Cantwell (Bournemouth, lån).

Norwich – Crystal Palace

Inget särskilt att rapportera om. Varken inköp eller försäljningar.

In: Willy Caballero (gratis).

Ut: Sam McQueen (pensionerad), Jack Bycroft (Dorchester, lån), Dan Nlundulu (Cheltenham, lån), Jeremi Rodriguez (Burgos CF, lån), Caleb Watts (Crawley, lån), Kayne Ramsay (Ross County, lån), Dynel Simeu (Carlisle, lån).

Tottenham – Southampton

Allt hände sista dagen. Antonio Conte vände sig till Juventus och köpte in Rodrigo Bentancur. Samt att Dejan Kulusevski lånades in.

In: Dejan Kulusevski (Juventus, lån), Rodrigo Bentancur (Juventus).

Ut: Dilan Markanday (Blackburn), Kion Etete (Cheltenham, lån), Jack Clarke (Sunderland, lån), Nile John (Charlton, lån), Bryan Gil (Valencia, lån), Giovani Lo Celso (Villarreal, lån), Tanguy Ndombele (Lyon, lån), Dele Alli (Everton).

Tottenham – Southampton

Småköp, här och där. Oklart om dessa gör någon skillnad, även om förhoppningar är stora.

In: Maduka Okoye (Sparta Rotterdam), Hassane Kamara (Nice), Samir (Udinese), Edo Kayembe (Eupen), Samuel Kalu (Bordeaux).

Ut: Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, lån), Pontus Dahlberg (Gillingham, lån), Ryan Cassidy (Bohemian, lån), JJ McKiernan (Bohemian, lån).

Burnley – Watford

Inget särskilt att rapportera om. Varken inköp eller försäljningar.

In: Ingenting.

Ut: Mipo Odubeko (Doncaster, lån), Conor Coventry (MK Dons, lån), Joseph Anang (St Patrick’s, lån), Frederik Alves (Brondby).

West Ham – Watford

Offensiven, som har varit uddlös, har förstärkts. Bland annat genom Hwang Hee-Chan som var lagkamrat med Emil Forsberg i RB Leipzig i Bundesliga. Samt en 19-årig sydkoreansk supertalang i Jeong Sang-bin på topp.

“Sang-bin is a young, raw talent, who has done very well for his club and national team whilst still only a teenager.”

The full story on our new signing and our plans for his future.

🇰🇷✍️

— Wolves (@Wolves) January 28, 2022