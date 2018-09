Dimitar Berbatov, 37, är idag klubblös, sedan han lämnade indiska Kerala Blasters i mars i år. Sina bästa år i karriären tillbringade han i Premier League, då han spelade för Tottenham, Manchester United och Fulham mellan 2006 och 2014. Anfallaren skrev häromdagen en lång text om hans tid i Manchester United, vilken publicerades på klubbens hemsida. I texten berättar han band annat om det första Ryan Giggs sade till honom efter att de vunnit Premier League-titeln 2009. Berbatov gick på moln över triumfen, men Ryan Giggs satt redan och tänkte på nästa titel. Topp 10 – flest matcher i Premier League någonsin Här är ett utdrag ur det han skrev: ”Mitt första år i klubben vann jag Premier League-titeln. Jag var helt… åh herregud. Jag hoppade inombords. När jag kom hem den kvällen hoppade jag runt på riktigt för ingen kunde se mig. Jag hoppade runt med min medalj naken i huset. Jag var så lycklig. Men när jag tidigare hade gått in i omklädningsrummet efter matchen, ser jag ”Giggsy” med sin 110:e medalj eller nåt, och han säger direkt ”Berbs, nästa kommer snart”. Vi vann ligan för några minuter sedan och det är redan glömt! Jag var typ… kan jag få fem minuter, snälla? Jag har NYSS vunnit min första medalj. Du vet, det var ingenting speciellt för honom. Du kunde se att för dem var det som någonting helt normalt. Antagligen hade det blivit samma sak för mig om jag vunnit så många medaljer, men i det där omklädningsrummet handlade det hela tiden om nästa mål, nästa cup, nästa titel, nästa Champions League. Det är så vinnare arbetar. Det var otroligt.” Golden Boy-vinnarna – så gick det sedan Genom sin karriär har den bulgariske anfallaren Berbatov representerat CSKA Sofia, Bayer Leverkusen, Tottenham, Manchester United, Fulham, Monaco, PAOK och Kerala Blasters. Ryan Giggs spelade i Manchester United under hela sin professionella karriär, från att han var 17 år till dess att han lade skorna på hyllan vid 41 års ålder. Har du förresten hört talas om vår nya fotbollspodcast? En gång i veckan kommer vi att publicera en 20-30 minuter lång fotbollsdokumentär, där vi pratar om en händelse i fotbollskarriären eller om en spelares karriär. Håll utkik, mycket fina historier är att vänta!

